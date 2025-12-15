A seis días de las elecciones autonómicas, María Guardiola consolida su victoria en Extremadura, con una estimación de entre 28 y 30 escaños, según el último barómetro de Sigma Dos, realizado entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre. Sin embargo, a pesar de aventajar históricamente al PSOE por 13,2 puntos, no alcanzaría la mayoría absoluta (33 diputados), lo que la obligaría a negociar con Vox para formar gobierno.

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo sufre un desplome histórico, perdiendo entre 7 y 9 escaños respecto a 2023, situándose en torno a 19-21 diputados. El hundimiento socialista coincide con las causas judiciales que afectan a Gallardo y el desgaste de su partido por los escándalos de acoso y corrupción.

Pese al retroceso del PP, que baja ligeramente del 42,4% al 41,9% en intención de voto, la verdadera sorpresa la marca Vox, que crece hasta un 15,7% y podría duplicar sus escaños respecto a 2023, alcanzando entre nueve y once parlamentarios. La omnipresencia de Santiago Abascal durante la campaña y la polarización política parecen haber beneficiado a la formación de extrema derecha.

El tablero político extremeño muestra una clara ventaja de la derecha: PP y Vox sumarían juntos el 57,6% de los votos, frente al 38% del bloque de izquierdas, pero la alianza entre Guardiola y Vox no se vislumbra sencilla debido a diferencias ideológicas y personales.

El barómetro también refleja movimientos de votantes significativos: Guardiola retiene el 78,3% de su electorado, pero pierde un 11,2% hacia Vox; por su parte, el PP capta un 8,9% del voto socialista desencantado. Unidas por Extremadura sube principalmente gracias a ex votantes socialistas y mantiene un 68% de fidelidad respecto a 2023.

Por provincias, el PP lidera tanto en Badajoz como en Cáceres, mientras Vox consolidaría su presencia con cinco o seis escaños en Badajoz y cuatro o cinco en Cáceres. La participación estimada se sitúa en el 70,6%, con el PSOE encabezando la lista de indecisos (15,4% de sus votantes aún no decide su papeleta).

En cuanto a la valoración de líderes, María Guardiola sigue siendo la única candidata que aprueba con un 5,3, mientras que la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, obtiene 3,9; Óscar Fernández de Vox y Miguel Ángel Gallardo alcanzan ambos 3,1 y 5,3, respectivamente.

El domingo 21-D Extremadura decidirá si la candidata del PP logra gobernar con o sin el apoyo explícito de Vox, un factor que condicionará la próxima legislatura en un feudo socialista tradicionalmente consolidado durante 36 años.