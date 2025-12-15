El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, habrían creado una red para el cobro de comisiones presuntamente ilegales entre 2021 y 2023, contando con la colaboración de “diversos cargos públicos”. La investigación se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros, y calcula que los investigados habrían recibido 750.614 euros por labores de intermediación a través de la empresa Mediaciones Martínez S.L.

Según el escrito del juez, Fernández Guerrero desempeñó un papel clave gracias a su “capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, pudiendo orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó al grupo bajo el nombre ‘Hirurok’ (“nosotros tres” en euskera), formado por Díez, Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Servinabar S.L., empresa que está siendo investigada en el Tribunal Supremo por presuntos amaños de contratos públicos.

En palabras del magistrado, los integrantes del grupo habrían actuado coordinadamente “con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico” y habrían extendido sus operaciones a varias administraciones públicas a nivel nacional. A ellos se suma José Vicente Berlanga, exresponsable de la empresa pública de uranio Enusa, quien no fue detenido durante la operación que incluyó 19 registros en distintas ciudades.

Las cinco operaciones bajo investigación incluyen:

Rescate de Tubos Reunidos S.A.: SEPI otorgó 112,8 millones de euros y el grupo habría recibido 114.950 euros en comisiones. Contrato de Mercasa: 18.119 euros, adjudicado a Servinabar para emitir un informe técnico presuntamente innecesario. Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA): Contrato de 2,8 millones de euros para Erriberri y Afesa Medioambiente, generando 400.000 euros en beneficio del grupo. Contratación de despacho Carrillo y Montes para Enusa: Por apoyar la operación de Acciona sobre dos explotaciones, se recibieron 17.545 euros. Ayuda de Sepides a Arapellet (Forestalia): 17,32 millones de euros que habrían generado 200.000 euros en comisiones.

Gran parte de los fondos se habrían invertido de manera conjunta en inmuebles en Marbella y Jaca, mientras que otros montos se repartieron individualmente, incluyendo al exdirector de la SEPI, quien habría percibido al menos 49.350 euros adicionales por transferencias y efectivo, además de 128.092 euros recibidos durante su contrato en Servinabar entre 2021 y 2023.