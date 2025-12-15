La titular del juzgado de instrucción de violencia de género de Molina de Segura (Murcia) ordenó este viernes prisión provisional para un cirujano plástico acusado de agredir sexualmente a una paciente mientras ésta se encontraba anestesiada, a la espera de una intervención quirúrgica.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta, que ha aclarado que el médico no forma parte de su plantilla, sino que alquiló un quirófano para operar a una clienta de su clínica privada, una práctica habitual en centros de cirugía estética.

Dos enfermeras del hospital, que asistían en la operación, detectaron un “comportamiento anómalo” del cirujano, compatible con una agresión sexual, y grabaron la escena con sus teléfonos móviles. Posteriormente, denunciaron los hechos ante la dirección del hospital y la Policía Nacional, que inició la investigación correspondiente.

El cirujano fue detenido en Alicante, donde tiene su clínica, y la paciente, que había contratado un aumento de pecho, presentó la denuncia tras ser informada de lo sucedido. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirmó su ingreso en prisión provisional a la espera de nuevas diligencias.

El hospital expresó su “total apoyo” a las profesionales que alertaron sobre el incidente y reafirmó su colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos, estudiando además la posibilidad de personarse en la causa. Por su parte, el médico se publicita en redes sociales, donde asegura contar con más de 15 años de experiencia y comparte vídeos de sus intervenciones.