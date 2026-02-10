Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron un buque petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrearlo desde el Mar Caribe, en una operación destinada a ejercer presión sobre Venezuela, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El crudo venezolano ha estado bajo sanciones estadounidenses, lo que llevó a su transporte mediante una flota fantasma que utilizaba banderas falsas para evadir los controles internacionales. Tras la fallida captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero, varios buques abandonaron las costas venezolanas, incluido el barco interceptado en el Índico.

Hegseth aseguró que todos esos buques serán capturados, declarando ante trabajadores de astilleros en Maine: «La única instrucción que di a mis comandantes militares es que ninguno de ellos escape. No importa si tenemos que darle la vuelta al mundo para atraparlos; los vamos a atrapar».

Hasta ahora, Estados Unidos ha incautado siete petroleros como parte de sus esfuerzos por controlar el petróleo venezolano. A diferencia de otros casos, el Aquila II no ha sido formalmente tomado bajo control estadounidense y se encuentra retenido mientras se decide su destino final, según un funcionario del Pentágono que habló bajo anonimato.

El Aquila II, con bandera panameña y propiedad registrada en Hong Kong, ha sido sancionado por su participación en el envío ilegal de petróleo ruso. Durante gran parte del último año navegó con el transpondedor apagado, una práctica conocida como «navegar en la oscuridad», empleada por contrabandistas para ocultar la ubicación de los barcos. Actualmente, según datos de seguimiento, el buque no transporta crudo.

Según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, el Aquila II es uno de al menos 16 buques que huyeron de la costa venezolana el mes pasado. El Pentágono señaló en la red social X que las fuerzas estadounidenses «realizaron una interdicción marítima» y que el buque «operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump en el Caribe».

Un oficial de la Marina confirmó que los destructores USS Pinckney y USS John Finn, junto con el buque base móvil USS Miguel Keith, participaron en la operación en el Índico. Videos difundidos por el Pentágono muestran a soldados abordando un helicóptero desde un buque coincidente con el Miguel Keith, así como imágenes del petrolero escoltado por un destructor.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, el gobierno estadounidense ha buscado controlar la producción, refinación y distribución del petróleo venezolano a nivel global, considerando la incautación de buques como una forma de generar ingresos y reconstruir la industria energética del país.

Además, la administración Trump ha intensificado las restricciones al flujo de petróleo hacia Cuba, imponiendo sanciones a países que suministren crudo a la isla y limitando envíos desde aliados como México y Rusia, con el objetivo de presionar al gobierno cubano.