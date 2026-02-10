El selectivo español roza los 18.200 enteros impulsado por ArcelorMittal, que se dispara un 30% en lo que va de 2026 y esquiva los aranceles de Trump

El Ibex 35 ha vuelto a hacer historia. En la sesión de este lunes, el índice de referencia de la bolsa española no solo recuperó la barrera psicológica de los 18.000 puntos, sino que marcó un nuevo techo rozando los 18.200 enteros. Con un avance acumulado superior al 5% en lo que va de año, el Ibex se consolida como el índice con mejor desempeño de todo el Viejo Continente, superando al EuroStoxx 50 (+4,6%) y al Ftse británico (+4,6%).

Este rally alcista se sustenta en el excelente comportamiento de un grupo de valores que ya registran ganancias de doble dígito en menos de dos meses. La fortaleza del mercado español destaca frente a un entorno global de incertidumbre, manteniendo una tendencia que, según los analistas técnicos, no muestra fisuras relevantes, situando el nuevo nivel de soporte a vigilar en los 17.650 puntos.

ArcelorMittal: un líder indiscutible frente al proteccionismo

La compañía siderúrgica ArcelorMittal se ha desmarcado como el valor estrella del selectivo, con una revalorización cercana al 30% en 2026. La empresa extiende así el éxito cosechado en 2025 (donde subió un 74,7%) y se posiciona como la décima acción con mejor comportamiento del Stoxx 600 europeo.

La clave de este ascenso meteórico reside en su capacidad para eludir las amenazas de los aranceles de Donald Trump. Gracias a su red global de fábricas, ArcelorMittal posee una posición de poder que le permite esquivar las barreras comerciales que sí penalizan a sus competidores. A pesar de cotizar en niveles no vistos en 15 años, la compañía mantiene un PER atractivo de 12,2 y cuenta con la recomendación de compra por parte del consenso de FactSet.

El club del 10%: Del lujo de Puig a los máximos de ACS

Tras el liderato de la siderúrgica, un grupo de valores ha logrado alzas de entre el 16% y el 18%:

ACS: Ha cerrado en máximos históricos.

Ha cerrado en máximos históricos. Aena: Se sitúa muy cerca de su techo técnico.

Se sitúa muy cerca de su techo técnico. Rovi: Tras un 2025 plano, la farmacéutica es la única de este grupo con potencial alcista adicional según los expertos.

Por su parte, Logista acumula una subida del 14%, mientras que en el entorno del 10-11% se encuentran Sacyr, Ferrovial (en máximos de 61,46 euros) y Puig. La firma de perfumería y moda se ha convertido en una de las favoritas del sector lujo europeo, resistiendo mejor que gigantes como L’Oréal a las amenazas arancelarias. De hecho, Puig ha sido incluida en el Eco10, la cartera ideal de valores españoles para este trimestre.

Top 10 de las compañías más alcistas del Ibex 35 en 2026