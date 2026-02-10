Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo importante ante un temporal que mantiene a Jerez y Grazalema en vilo y desborda cauces en Albacete

La borrasca Marta continúa su avance implacable sobre la Península, dejando tras de sí un panorama de inundaciones, evacuaciones preventivas y un caos circulatorio que afecta especialmente al sur y al noroeste del país. Este martes, 10 de febrero de 2026, la AEMET mantiene el aviso naranja en tres comunidades por vientos huracanados, lluvias persistentes y fenómenos costeros, mientras que otras once permanecen en aviso amarillo. El temporal, que ya arrastra acumulados excepcionales, entra en una fase crítica debido a un ascenso notable de las temperaturas que amenaza con acelerar el deshielo y aumentar la presión sobre unos ríos ya desbordados.

Emergencias locales: evacuaciones y subsuelos saturados

La situación más delicada se vive en la provincia de Cádiz y en Albacete, donde el agua ha superado la capacidad de absorción del terreno:

Grazalema (Cádiz): El municipio continúa en el centro del debate tras un desalojo preventivo histórico. Con registros de casi 1.500 litros por metro cuadrado en diez días, los técnicos evalúan la saturación del acuífero subterráneo, una medida extrema para evitar movimientos de tierra.

El municipio continúa en el centro del debate tras un desalojo preventivo histórico. Con registros de casi en diez días, los técnicos evalúan la saturación del acuífero subterráneo, una medida extrema para evitar movimientos de tierra. Jerez de la Frontera: La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha confirmado que zonas como El Portal, La Pacheca y La Corta siguen evacuadas. El río Guadalete permanece en alerta roja , superando los seis metros de altura.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha confirmado que zonas como siguen evacuadas. El río Guadalete permanece en , superando los seis metros de altura. Albacete: El alcalde Manuel Serrano ha calificado la situación de «extrema gravedad». El canal de María Cristina se ha desbordado por el subsuelo, inundando barrios como Imaginalia e Industria ante la imposibilidad de los colectores de drenar el caudal proveniente de la sierra.

El estado de las carreteras: 85 vías cerradas

El temporal ha bloqueado las comunicaciones por tierra en gran parte del mapa nacional. Según los datos de la DGT de las 06:20 horas:

Cortes totales: 85 carreteras están cerradas (nivel negro), de las cuales 62 se encuentran en Andalucía (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla son las más afectadas).

85 carreteras están cerradas (nivel negro), de las cuales (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla son las más afectadas). Red principal: La N-323a en Granada presenta nivel rojo por inundación a la altura de Venta de Andar.

La presenta nivel rojo por inundación a la altura de Venta de Andar. Nieve y hielo: 39 vías siguen afectadas por el frío, con puertos como Navacerrada y Cotos (Madrid) restringidos para camiones, y el uso obligatorio de cadenas en León y Huesca.

Previsión meteorológica: el peligro del deshielo

La llegada de una masa de aire húmedo y más cálido provocará un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente en las mínimas. Aunque parezca un alivio frente al frío, la AEMET advierte de que este cambio térmico favorecerá el deshielo rápido en zonas de montaña (especialmente en los Pirineos y el Sistema Central), lo que podría agravar las crecidas de los ríos.

Zona Aviso Fenómenos previstos Andalucía Naranja / Amarillo Vientos fuertes, temporal marítimo y lluvias persistentes. Galicia Naranja Lluvias intensas y olas de hasta 6 metros. C. Valenciana Naranja Rachas de viento muy fuertes. Castilla y León Amarillo Lluvias fuertes en el sur y alto riesgo de deshielo. Madrid – Cielos cubiertos, vientos fuertes y mínimas al alza (hasta 11ºC).

El contexto global: Un enero de contrastes

Mientras España lidia con la borrasca Marta, el servicio Copernicus ha revelado que enero de 2026 fue el quinto más cálido a nivel mundial, pero el más frío en Europa desde 2010. La temperatura media en el continente fue de -2,34ºC, situándose 1,63ºC por debajo del promedio, un contraste térmico que explica la virulencia de los frentes atlánticos que ahora atraviesan la península.