El nuevo frente atlántico amenaza con agravar la situación de ríos y cauces a partir de este martes, mientras la AEMET mantiene avisos naranjas por vientos de hasta 100 km/h

Tras el azote de la borrasca Marta, que ha dejado evacuaciones en Cádiz y desbordamientos en Albacete, la inestabilidad no da tregua. La borrasca Nils, la decimocuarta de la temporada 2025-2026, ya asoma por el Atlántico impulsada por un potente río atmosférico. Aunque las precipitaciones asociadas a este nuevo sistema podrían ser menos voluminosas en términos absolutos, el peligro real reside en la saturación del terreno tras semanas de temporales ininterrumpidos.

¿Cuándo y dónde impactará Nils?

La influencia de Nils se empezará a notar de forma clara a partir de este martes 10 de febrero y alcanzará su pico de adversidad durante la jornada del miércoles.

Vertiente Atlántica: Galicia, Extremadura y Andalucía volverán a ser las zonas más castigadas. La preocupación es máxima en la Sierra de Cádiz y el valle del Guadalquivir, donde los embalses y cauces ya están al límite de su capacidad.

Galicia, Extremadura y Andalucía volverán a ser las zonas más castigadas. La preocupación es máxima en la Sierra de Cádiz y el valle del Guadalquivir, donde los embalses y cauces ya están al límite de su capacidad. Viento huracanado: Será el fenómeno más peligroso de la semana. Se han activado avisos naranjas en el interior y el este peninsular, con rachas que podrían alcanzar o superar los 100 km/h .

Será el fenómeno más peligroso de la semana. Se han activado en el interior y el este peninsular, con rachas que podrían alcanzar o superar los . El factor deshielo: Al igual que con Marta, Nils arrastra una masa de aire relativamente cálido. Esto elevará la cota de nieve, provocando un deshielo acelerado en los Pirineos y el Sistema Central, lo que verterá aún más agua a unos ríos ya tensionados.

Calendario de la inestabilidad:

Día Previsión principal Zonas de mayor riesgo Martes 10 Llegada de dos frentes asociados a Nils. Galicia, Extremadura y Andalucía occidental. Miércoles 11 Jornada de mayor adversidad por vientos y lluvias. Toda la vertiente atlántica, Interior y Pirineos. Jueves 12 Breve tregua matinal antes de un nuevo frente nocturno. Galicia y litoral cantábrico.

Un invierno de récord en España

La llegada de Nils confirma un inicio de 2026 extremadamente activo. Con 14 borrascas de gran impacto nombradas en lo que va de temporada, España se enfrenta a uno de los inviernos más lluviosos y ventosos de la década. Los expertos de la AEMET advierten de que, aunque Nils no sea visualmente tan «espectacular» como sus predecesoras (Leonardo o Marta), el estado previo del territorio convierte cualquier precipitación moderada en un riesgo elevado de inundaciones locales y escorrentías.