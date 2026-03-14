La Embajada en Madrid y el Consulado en Barcelona advierten de posibles disturbios en las más de 150 manifestaciones convocadas para este sábado en todo el país.

La delegación diplomática de Estados Unidos en España ha lanzado este viernes un aviso urgente a sus nacionales residentes y turistas. El motivo: la convocatoria masiva de movilizaciones en más de 150 ciudades españolas bajo el lema «Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza», previstas para este sábado al mediodía.

La alerta se produce en un contexto de máxima tensión internacional tras la ofensiva aérea lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que resultó en la muerte del líder ayatolá, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula política.

Riesgo de escalada violenta

A través de su página web oficial y su cuenta en la red social X, la Embajada ha pedido a los estadounidenses que se mantengan en estado de «alerta máxima». Aunque las convocatorias de la plataforma PararLaGuerra se presentan inicialmente como actos pacíficos, el comunicado advierte con rotundidad: «Incluso las protestas pacíficas pueden tornarse violentas».

La diplomacia estadounidense no descarta que, además de las citas programadas, surjan manifestaciones «espontáneas» en los próximos días, lo que complica las labores de seguridad y control.

Recomendaciones clave para ciudadanos de EE. UU.

Para minimizar riesgos, la Embajada ha difundido una serie de pautas de comportamiento dirigidas a sus nacionales en territorio español:

Evitar aglomeraciones: Alejarse de las zonas donde se concentren manifestantes.

Alejarse de las zonas donde se concentren manifestantes. Mantener un perfil bajo: Estar atento al entorno y evitar situaciones de confrontación.

Estar atento al entorno y evitar situaciones de confrontación. Información constante: Consultar de forma regular los medios de comunicación locales para conocer cortes de tráfico o zonas de conflicto.

Consultar de forma regular los medios de comunicación locales para conocer cortes de tráfico o zonas de conflicto. Notificación: Tener a mano los contactos de emergencia del Consulado o la Embajada.

Un clamor social en las calles

La movilización de este sábado cuenta con el respaldo de más de un centenar de organizaciones sociales y figuras destacadas del mundo de la cultura. Las protestas buscan denunciar la escalada bélica en la región y exigir el cese de los ataques tras los recientes acontecimientos que han reconfigurado el equilibrio de poder en Oriente Medio.

Las autoridades españolas, por su parte, prevén un despliegue de seguridad reforzado en las principales capitales, especialmente en Madrid y Barcelona, donde se esperan las concentraciones más multitudinarias frente a edificios gubernamentales y sedes diplomáticas.