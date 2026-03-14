Zelenski denuncia el uso de 430 drones y 68 misiles en una sola noche, advirtiendo que Rusia intentará aprovechar la escalada en Oriente Medio para intensificar su agresión.

La guerra en Ucrania ha vivido este sábado uno de sus episodios más cruentos de 2026. Una oleada masiva de ataques rusos ha sacudido el país de norte a sur, dejando un balance provisional de siete fallecidos y decenas de heridos. El presidente Volodímir Zelenski ha confirmado que el objetivo prioritario de esta ofensiva ha sido el sector energético, especialmente en la región de Kiev, aunque el impacto ha alcanzado viviendas, escuelas y empresas civiles.

Un «enjambre» de drones y misiles

Las cifras facilitadas por la presidencia ucraniana revelan la magnitud del ataque lanzado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado:

Drones: Aproximadamente 430 dispositivos de diversos tipos.

Aproximadamente 430 dispositivos de diversos tipos. Misiles: 68 proyectiles, de los cuales 58 fueron interceptados por las defensas antiaéreas.

A pesar del alto índice de interceptación, el volumen del ataque logró saturar algunos puntos críticos. En la región de Kiev, cuatro personas perdieron la vida, mientras que el resto de las víctimas se reparten entre las regiones de Járkov, Jersón y Zaporiyia.

El factor geopolítico: la sombra de Oriente Medio

Zelenski ha vinculado directamente este repunte de la violencia con la crisis abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según el mandatario, «Rusia tratará de sacar ventaja» de la inestabilidad en el Golfo Pérsico para distraer la atención internacional y los recursos de sus aliados.

Ante este escenario, el líder ucraniano ha lanzado un mensaje urgente a la Unión Europea: «Europa tiene que desarrollar la producción de misiles para la defensa aérea. Somos capaces de asegurar esa protección». Zelenski insiste en que los sistemas antiaéreos ya no son una petición puntual, sino una «necesidad diaria» para la supervivencia del país.

Daños en infraestructuras críticas

Los gobernadores regionales han ido desglosando los daños a lo largo de la mañana:

Járkov: Un fallecido y 11 heridos, incluidos dos niños.

Un fallecido y 11 heridos, incluidos dos niños. Jersón: Una torre de telefonía, una ambulancia y un edificio administrativo destruidos.

Una torre de telefonía, una ambulancia y un edificio administrativo destruidos. Energía: La región de la capital trabaja a contrarreloj para mitigar las consecuencias de los impactos en la red eléctrica, que amenazan con nuevos apagones en un momento crítico de la contienda.