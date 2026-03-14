La Junta de Castilla y León activó el nivel 1 del Plan de Mercancías Peligrosas tras el choque entre un turismo y un camión que transportaba sustancias inflamables y corrosivas.

Una madrugada de tensión se ha vivido este sábado en el sur de la provincia de Soria. Los municipios de Montuenga de Soria y Aguilar de Montuenga han permanecido confinados de forma preventiva durante varias horas debido a la toxicidad del humo generado por el incendio de un camión articulado que transportaba sustancias peligrosas.

Accidente y activación de emergencia

El suceso se desencadenó pasadas las 00:15 horas de la madrugada en el kilómetro 172 de la A-2 (Autovía del Nordeste), a la altura de Arcos de Jalón. Un turismo y un camión de carga pesada colisionaron, provocando que el vehículo de mercancías comenzara a arder de forma violenta hasta quedar totalmente calcinado.

Ante la naturaleza de la carga —una mezcla de sustancias químicas de las clases 3, 5, 8 y 9 (que incluyen líquidos inflamables, materias comburentes y sustancias corrosivas)—, la Junta de Castilla y León activó a las 3:20 horas el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas (MPCYL).

Balance de heridos y medidas de seguridad

El siniestro se ha saldado con dos personas heridas:

Conductor del turismo: Trasladado en estado grave.

Trasladado en estado grave. Conductor del camión: Presenta heridas de carácter leve.

Como medida de seguridad inmediata, las autoridades ordenaron el confinamiento de los vecinos de las dos localidades más próximas para evitar la inhalación de posibles gases tóxicos. Asimismo, la Guardia Civil procedió al corte total de la A-2 en ambos sentidos (Madrid y Zaragoza) durante gran parte de la madrugada, provocando retenciones y el desvío del tráfico por rutas alternativas.

Situación normalizada

Tras un intenso trabajo de los servicios de extinción que se prolongó durante más de seis horas, los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas a las 06:30 horas de este sábado.

Una vez disipada la columna de humo y comprobada la seguridad del aire en la zona, se procedió a levantar el confinamiento de los municipios afectados y a restablecer progresivamente la circulación en la autovía, aunque las tareas de limpieza y retirada de los vehículos calcinados continúan en el lugar.