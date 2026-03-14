Los sorteos celebrados este sábado han repartido importantes premios entre los acertantes del Sueldazo y la combinación ganadora del Super Once

Este sábado, 14 de marzo de 2026, la ONCE ha celebrado sus tradicionales sorteos diarios, generando una gran expectación entre los participantes que buscan comprobar si sus boletos han resultado premiados. A continuación, detallamos la combinación ganadora y los números agraciados en el Sueldazo de la ONCE y el Super Once.

Sueldazo de la ONCE: números premiados

El Sueldazo, sorteo especial que la organización celebra los fines de semana, ofrece un primer premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado al número de cinco cifras y serie que coincida con la primera extracción.

El número agraciado con el primer premio ha sido el 37900 de la serie 011.

Adicionalmente, el sorteo ha extraído cuatro números adicionales que reparten premios de 2.000 euros al mes durante 10 años:

• 66804 de la serie 007

• 76113 de la serie 035

• 08028 de la serie 010

• 96960 de la serie 005

Asimismo, la ONCE otorga 216 premios de 400 euros a aquellos participantes cuyos números coincidan con las cinco cifras del primer premio, aunque no lo hagan con su serie correspondiente.

Resultados del Super Once

Por otro lado, el sorteo del Super Once, que se celebra diariamente, ha arrojado una combinación ganadora compuesta por los siguientes 20 números de la matriz de 80:

8, 9, 16, 18, 22, 24, 26, 43, 47, 56, 64, 65, 67, 68, 72, 73, 76, 78, 79 y 80

El Super Once permite a los apostantes elegir entre 5 y 11 números, y los premios se determinan en función de la cantidad de aciertos obtenidos dentro de la combinación ganadora extraída.

Nota: Se recuerda a los participantes que la información facilitada es a título informativo. La única lista oficial válida es la que proporciona la propia organización. La entidad no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados.