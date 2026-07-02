El equipo de Mauricio Pochettino superó el drama de jugar con diez hombres tras la expulsión de Folarin Balogun y emuló a México y Canadá instalándose en la siguiente fase del Mundial 2026.

SANTA CLARA, California — Estados Unidos cumplió con la tarea y desató la fiesta en la Costa Oeste. En un partido que coqueteó con la tragedia pero terminó en éxtasis patriótico, el USMNT derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium, asegurando su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Con este resultado, la escuadra dirigida por Mauricio Pochettino rompe un maleficio histórico al conseguir su primera victoria en una fase de eliminación directa en Copas del Mundo desde Corea-Japón 2002 (cuando vencieron a México), uniéndose a sus vecinos de la Concacaf en la ronda de los 16 mejores.

Balogun: Del cielo al infierno en 20 minutos

El planteamiento inicial de Pochettino, con un XI de lujo blindado por una línea de cinco defensores, tardó en carburar en una calurosa tarde en Santa Clara. Christian Pulisic lucía incómodo y encajonado por la zaga bosnia, mientras que el VAR ahogaba el primer grito de gol de Folarin Balogun por un fuera de juego milimétrico. Sin embargo, el delantero del Mónaco tendría su revancha.

Al minuto 44, tras una brillante combinación iniciada por Weston McKennie y prolongada por un inspirado Malik Tillman, Balogun aprovechó un error defensivo de Muharemovic para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0 antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con tintes de nostalgia tras la prematura salida de la leyenda bosnia Edin Dzeko, quien tuvo que abandonar el campo por una lesión muscular en el que pudo ser su último baile mundialista. Pero el verdadero giro dramático del guion llegó al minuto 64. El propio Balogun, héroe del partido hasta ese momento, vio la tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre Muharemovic, dejando a Estados Unidos con diez jugadores y un panorama incierto.

El «maradoniano» gol de Tillman que trajo la calma

A pesar de la inferioridad numérica y del asedio físico de los europeos, el USMNT supo llevar el partido al fango y resistir. La tranquilidad definitiva llegó gracias al talento de Malik Tillman.

Al minuto 81, el mediocampista del Leverkusen frotó la lámpara y sacó un sutil y delicioso disparo cerca del vértice del área grande que tomó por sorpresa al guardameta Nikola Vasilj. Un auténtico golazo que desató la locura en las tribunas y sentenció el encuentro.

Las estadísticas del pase a Octavos: Eficacia letal: EE.UU. registró un 0.92 xG (goles esperados) frente al escaso 0.25 de Bosnia.

EE.UU. registró un (goles esperados) frente al escaso 0.25 de Bosnia. Presencia en el área: Los norteamericanos sumaron 24 intervenciones en el área rival, triplicando las 7 de los europeos.

Los norteamericanos sumaron 24 intervenciones en el área rival, triplicando las 7 de los europeos. Posesión estéril: Bosnia tuvo el 51.6% del balón, pero jamás supo qué hacer con él.

En los minutos finales, Pochettino movió el banquillo dando entrada a Ricardo Pepi y Gio Reyna para enfriar el esférico. Aunque Bosnia lo intentó con un doble remate raso de Mahmic que congeló los corazones de los aficionados locales, el pitazo final del principal Raphael Claus desató el ensordecedor grito de ¡USA! ¡USA! en todo Silicon Valley.

Estados Unidos supo sufrir, sobrevivió a sus propios errores y ya está en octavos de final. El sueño del anfitrión sigue más vivo que nunca.