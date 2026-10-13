El 85% de los dispositivos usados en ciberataques son equipos domésticos. Proteger el hogar inteligente exige un doble blindaje físico y digital.

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Según el Balance de Ciberseguridad 2025, gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el organismo registró 122.223 incidentes de ciberseguridad, un 26% más que el año anterior. Más de 237.000 sistemas vulnerables fueron detectados, destacando que el 85% de los sistemas infectados estaban asociados a dispositivos IoT del hogar.

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El informe ENISA Threat Landscape 2025, de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, identifica los dispositivos IoT como objetivos prioritarios para los ciberdelincuentes, señalando la desactualización de sistemas y la falta de configuración segura como las principales causas de vulnerabilidad.

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Los expertos de ADT resaltan que la seguridad moderna debe contemplar tanto la dimensión física como la virtual. Un sistema de seguridad que ignore alguna de estas dimensiones ofrece una protección incompleta frente a las amenazas actuales.

Oliver de la Rica, director general de ADT, afirma que el hogar conectado ha ampliado los frentes de ataque. Los datos de INCIBE indican que muchos dispositivos domésticos son utilizados en ataques, y ADT busca proteger a los hogares españoles en todos sus aspectos.