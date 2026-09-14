Donald Trump ha asegurado que existe una “conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial y ha defendido que Estados Unidos debe mantener el liderazgo mundial en esta tecnología frente a China.

Lee tambien: Trump rechaza frenar el desarrollo de la inteligencia artificial y prioriza mantener la ventaja estratégica frente a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la necesidad de establecer nuevos controles sobre la inteligencia artificial y ha defendido que esta tecnología debe seguir avanzando bajo el liderazgo estadounidense.

Trump ha denunciado en su red social Truth Social que existe una “conspiración enfermiza” contra la IA y los centros de datos, y ha asegurado que el único mecanismo de control necesario es contar con un presidente fuerte al frente del país.

Lee tambien: Trump promete pagar 5.000 dólares a cada estadounidense tras las midterms

“El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente”, ha escrito el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos ha argumentado que su Administración ya ha impedido posibles usos perjudiciales de esta tecnología y ha señalado que existe suficiente capacidad regulatoria y penal sobre las compañías del sector.

Sus declaraciones llegan después de que varios líderes de las principales empresas de inteligencia artificial hayan reclamado una reducción del ritmo de desarrollo de esta tecnología por los riesgos asociados.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió recientemente a la industria avanzar con mayor cautela ante la posibilidad de perder el control de determinados sistemas de IA. A esta postura se sumaron Sam Altman, responsable de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI.

Trump ha defendido, por el contrario, que Estados Unidos debe continuar liderando la carrera tecnológica frente a China. “Quien gane en la IA, gana”, ha afirmado.

El presidente estadounidense considera que frenar el desarrollo de esta tecnología podría beneficiar al gigante asiático y ha acusado a quienes reclaman mayores controles de formar parte de una campaña contra el avance de la inteligencia artificial.