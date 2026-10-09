TD SYNNEX ha sido galardonado como “Distribuidor del Año” en España, Portugal y Europa durante los premios CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards 2026, según la empresa global de inteligencia de mercado CONTEXT.

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‹ › Foto 1 de 4 TD SYNNEX recibe tres premios ChannelWatch como Distribuidor del Año 2026

Los premios CONTEXT ChannelWatch son uno de los mayores estudios en línea del mundo entre los revendedores de TI, que ofrece información sobre las intenciones y decisiones de compra de la comunidad del canal.

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El reconocimiento a TD SYNNEX se produce en un contexto en el que el canal de TI y la distribución se encuentran en un ecosistema dinámico, marcado por la implementación de agentes de IA y la necesidad de cumplir con rigurosos requisitos de gobernanza de datos.

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Howard Davies, Director Ejecutivo de CONTEXT, elogió a TD SYNNEX por su visión estratégica y su compromiso con una distribución sostenible y basada en datos, lo que ha sido crucial para el éxito de los distribuidores en Europa.

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Pilar Martín, Vicepresidenta de Ventas de TD SYNNEX en España, y Augusto Soveral, Vicepresidente Sénior para Iberia, fueron quienes recogieron los premios en representación de la compañía.