La marcha de Pep Guardiola parece inminente tras el título del Arsenal. El club mancuniano se enfrenta ahora a un posible ‘efecto llamada’ que amenaza la continuidad de sus grandes estrellas, con Rodri y Haaland en el foco de atención.

El Manchester City se encuentra en una encrucijada histórica. Tras confirmarse matemáticamente el título de la Premier League 2025-2026 para el Arsenal —propiciado por el definitivo tropiezo de los skyblues al empatar 1-1 en Bournemouth—, el club asimila el golpe emocional de lo que parece ser el fin de su época más gloriosa.

Las imágenes de desolación de figuras como Phil Foden, Jeremy Doku o Rayan Cherki sobre el césped del Vitality Stadium reflejan que el vestuario es consciente de que algo muy importante se ha terminado. La salida de Pep Guardiola, aunque todavía sin oficialidad, es un secreto a voces que amenaza con desatar un éxodo masivo en el Etihad Stadium de cara al verano de 2026.

El secreto a voces de Guardiola

Aunque Enzo Maresca ya ha demostrado en el Chelsea su capacidad para tomar el testigo de su mentor, el vacío que dejará el técnico de Sampedor es incalculable. En la rueda de prensa posterior al partido, Guardiola intentó rebajar la tensión:

«Lo primero que hay que entender es que debo hablar primero con Ferran (Soriano, CEO) y mi presidente (Khaldoon Al Mubarak). Después de eso, decidiremos si tengo un año más… hablaremos de todo y decidiremos».

Sin embargo, exjugadores del club como Joe Hart se mostraron tajantes en el programa Match of the Day de la BBC: “Está bastante claro lo que va a pasar. Emocionalmente estaban agotados. La racha que han mantenido estos 10 años ha sido increíble; estoy seguro de que Pep participará en el plan de sucesión”.

A las salidas ya confirmadas de pilares históricos como Bernardo Silva (tras nueve temporadas y casi veinte títulos) y John Stones, se le podría sumar un ‘efecto llamada’ inverso que ponga en peligro la columna vertebral del equipo.

Rodri Hernández y la sombra del Real Madrid

El caso más urgente para la dirección deportiva liderada por Hugo Viana es el de Rodri Hernández. El actual Balón de Oro español termina contrato en 2027, lo que obliga al City a moverse rápido si no quiere perder el control de la situación.

La situación de Rodri en números (Temporada 25-26):

Partidos disputados: 33

33 Titularidades: 26 (tras superar una grave lesión de rodilla y un parón muscular reciente).

26 (tras superar una grave lesión de rodilla y un parón muscular reciente). Goles: 2

El Real Madrid sigue buscando un director de orquesta para su centro del campo y ha reactivado con fuerza el interés por el mediocentro de 29 años, especialmente con Guardiola fuera de la ecuación. El City busca una renovación exprés con una sustancial mejora salarial antes del Mundial, pero el jugador prefiere no mojarse: “Estoy tranquilo (…) tenemos el Mundial, así que ahora mismo no pienso mucho en eso. Hay otra prioridad”, declaró en la zona mixta de Wembley tras alzar la FA Cup ante el Chelsea.

Haaland: Un contrato blindado, pero atado a Pep

En una realidad contractual radicalmente opuesta se encuentra Erling Haaland. Mientras que compañeros como Foden (renovado hasta 2030), Aké o Kovacic encaran la recta final de sus contratos, el ‘cyborg’ noruego dio un golpe sobre la mesa a principios de 2025 renovando su vinculación con el club hasta el año 2034.

Aquel movimiento, calificado como uno de los contratos deportivos más lucrativos de la historia, alejó los fantasmas del Real Madrid y el FC Barcelona. No obstante, el propio Haaland reconoció en su día que el factor determinante para firmar fue la continuidad del de Sampedor, a quien definió como «el mejor entrenador del mundo».

Con el técnico español preparando las maletas, el entorno del fútbol inglés se hace ahora la gran pregunta: ¿Querrá Haaland cumplir su monumental contrato en Mánchester sin su máximo valedor en el banquillo? Las próximas semanas serán clave para el nuevo rumbo del Manchester City.