El líder del PP califica la imputación del expresidente Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ como un «antes y un después» en la democracia y asegura que su partido hará «todo lo posible» para propiciar un cambio de Gobierno.

El escenario político español ha sufrido un vuelco este miércoles. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto formalmente la puerta a la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El detonante ha sido la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del ‘caso Plus Ultra’.

Feijóo ha supeditado el éxito de esta maniobra a los aliados parlamentarios del Ejecutivo, a quienes ha reclamado directamente que «muevan ficha», ya que la viabilidad de la moción depende del respaldo de estos grupos.

Un «antes y un después» en la democracia

Durante su intervención en un acto organizado por el diario Expansión, y tras una tensa sesión de control en el Congreso de los Diputados, Feijóo ha sido tajante al valorar la situación judicial de Zapatero, investigado por el supuesto cobro de comisiones ilegales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Para el líder de la oposición, este hecho supone un «antes y un después en la democracia española».

En declaraciones posteriores a los medios, el presidente del PP ha afirmado que su formación tiene ahora «la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno» y ha asegurado que estará «a la altura de las circunstancias». Esta postura refrenda las conversaciones informales que ya había mantenido por la mañana con la prensa, donde adelantó que cumplirá con su deber cuando considere que ha llegado «el momento oportuno».

Presión a los socios del Ejecutivo y respuesta a Vox

La propuesta del PP surge también como respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, quien ayer martes instó formalmente a los populares a registrar la moción de censura. Sin embargo, Feijóo ha desviado el foco de atención hacia los partidos que sostienen la coalición de Gobierno:

«Quienes tienen que responder a esta pregunta son los socios, que son quienes están sosteniendo un Gobierno corrupto y, por lo tanto, tienen que mover ficha».

El líder de la oposición ha recordado que los mismos grupos que en 2018 apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy «hoy tienen los mismos motivos, elevados a la enésima potencia, para dejar caer al Gobierno». Asimismo, defendió la estrategia de su partido de no haber registrado la moción antes, argumentando que presentarla sin tener amarrada la mayoría parlamentaria habría sido un acto «bastante infantil» que solo hubiera servido para «confirmar al Gobierno».

El PP maneja los tiempos: la vista puesta en los tribunales

Pese al giro discursivo, desde la dirección nacional del PP se insiste en que la moción de censura «siempre ha estado sobre la mesa» y que la presión no debe recaer sobre ellos, sino sobre el PSOE y la izquierda. Fuentes populares señalan que al partido le corresponde ahora «disfrutar del viaje» y dejar que los socios asuman la «vergüenza» de seguir respaldando a Sánchez.

El PP mantiene una estrategia de cautela basada en el calendario judicial. Desde Génova recuerdan que en las próximas semanas se esperan novedades en las causas que afectan a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, así como la sentencia contra el exministro José Luis Ábalos en el ‘caso mascarillas’.

Fecha clave: El próximo 2 de junio, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama.

El propio Feijóo echó más leña al fuego durante su cara a cara con el presidente del Gobierno en el Congreso, espetándole a Sánchez que Zapatero no habría podido «delinquir» sin la connivencia de su Consejo de Ministros, amparándose en el auto del juez. Por el momento, al PP le siguen faltando cuatro votos para lograr la mayoría absoluta necesaria, por lo que la pelota, insisten los populares, permanece en el tejado de los socios de la investidura.