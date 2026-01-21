La investigación del accidente ferroviario de Adamuz ha dado un vuelco tras la revelación de las comunicaciones entre el tren siniestrado y el centro de control. Según los audios publicados por Cordópolis/eldiario.es, el maquinista del tren Iryo contactó con el centro de mando de Atocha para informar de un problema técnico grave momentos antes de que se desencadenara la catástrofe que ya suma 42 víctimas mortales.

En las grabaciones se percibe a un profesional que mantiene la serenidad a pesar de la gravedad de los hechos, reportando inicialmente un bloqueo del tren y solicitando de forma desesperada el corte de la circulación ferroviaria en la zona.

«Tengo el tren bloqueado»: La cronología de las llamadas

Las comunicaciones reveladas por Cordópolis/eldiario.es detallan dos momentos críticos en la cabina del Iryo:

1. El incidente inicial: El maquinista informa a Atocha de que ha sufrido un «enganchón» (un fallo en la toma de energía de la catenaria) y que el tren está totalmente bloqueado. En ese momento, desde el centro de control se le instruye para que baje los pantógrafos, a lo que el conductor responde con contundencia: «Más abajo no pueden estar».

2. La invasión de vía: En un segundo contacto, el tono de urgencia aumenta. El maquinista advierte de que el tren ha descarrilado y que está invadiendo la vía contigua. Es en este instante cuando lanza la petición clave: «Paren el tráfico urgentemente».

3. La respuesta de Atocha: Desde el centro de mando se le intenta tranquilizar asegurando que, en ese momento, «no hay ningún tren llegando».

Fuego y heridos a bordo

En el audio se escucha cómo el maquinista informa de la aparición de un incendio en uno de los coches del convoy. Ante la gravedad de la situación, comunica que debe abandonar la cabina para verificar el estado de los pasajeros y solicita de inmediato el envío de bomberos y ambulancias, confirmando ya la presencia de heridos.

Un detalle crucial de la grabación es que en ningún momento se hace referencia explícita al tren Alvia. La investigación deberá determinar ahora si estas comunicaciones se produjeron instantes antes del impacto o si, debido a la confusión y la falta de visibilidad, el maquinista del Iryo aún no era consciente de que el otro tren ya había colisionado contra su costado.

Puntos clave de la investigación técnica

• El «enganchón»: Se analiza si un fallo en la catenaria provocó el descarrilamiento inicial del Iryo.

• Fallo de comunicación: Por qué el centro de mando informó de que no venía ningún tren cuando el Alvia estaba en la zona.

• Seguridad: Los expertos de la CIAF cotejarán estos audios con la caja negra de ambos trenes.