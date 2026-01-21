La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene activo durante la jornada de hoy el servicio de farmacias de guardia, asegurando la atención farmacéutica a la ciudadanía tanto en horario diurno como nocturno. Este sistema permite el acceso a medicamentos y asesoramiento profesional fuera del horario habitual de apertura.

Farmacias de guardia hoy en Ceuta

Zona Centro:

Farmacia Partida , encargada de la guardia en el área céntrica de la ciudad.

, encargada de la guardia en el área céntrica de la ciudad. Campo Exterior:

Farmacia Puya C.B. , que presta servicio de guardia en esta zona.

, que presta servicio de guardia en esta zona. Turno de noche:

Farmacia Puya C.B., responsable también de la atención farmacéutica durante el horario nocturno.

El servicio de guardias se organiza de forma rotatoria con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria durante las 24 horas del día, facilitando a los ciudadanos el acceso a medicamentos en situaciones de urgencia o necesidad.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda la importancia de hacer un uso responsable de las farmacias de guardia, reservándolas para casos en los que no sea posible acudir a una farmacia en su horario habitual.