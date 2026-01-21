El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha iniciado el procedimiento de licitación para garantizar la gestión integral de los mataderos móviles que se instalarán con motivo de la celebración del Eid al-Adha, la Pascua del Sacrificio, durante los próximos años. El contrato tendrá vigencia hasta 2029, con posibilidad de prórroga hasta 2030, según informa El Faro de Ceuta.

La principal novedad del nuevo dispositivo es el aumento del número de unidades móviles de sacrificio, que pasarán de cinco a siete. Tal y como recoge El Faro de Ceuta, estos mataderos se ubicarán en Pozo del Rayo, la Estación de Ferrocarril, Miramar Bajo, Loma Colmenar, Reina Sofía, Santos Vilela y Benzú.

El coste estimado del servicio para cada una de las celebraciones supera los 580.000 euros, lo que eleva el presupuesto máximo del contrato a 2,3 millones de euros para el conjunto del periodo previsto. La Ciudad busca así ofrecer un dispositivo más amplio y eficaz que el de años anteriores, adaptado a las necesidades logísticas, sanitarias y religiosas de la festividad.

Cada uno de los mataderos deberá contar con dos líneas de actuación plenamente operativas para el sacrificio de ganado ovino y caprino menor de un año, o que no haya desarrollado incisivos definitivos, cumpliendo la normativa vigente y con la certificación de conformidad emitida por la Delegación en Ceuta de la Comisión Islámica de España.

Las instalaciones se configurarán como plantas móviles de sacrificio con módulos cerrados y áreas claramente diferenciadas. Entre ellas se incluyen una zona de espera con sombra, agua e inspección antemortem; una zona sucia para la recepción del animal, sangrado y desollado; un filtro sanitario para los operarios; y una zona limpia destinada al eviscerado, faenado de la canal y la inspección post mortem de canales y vísceras. Además, deberán contar con cámara frigorífica y aseos para los trabajadores.

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta gestión de los subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), garantizando su tratamiento en condiciones de higiene e inocuidad y evitando riesgos para la salud pública, tal como detalla El Faro de Ceuta en la información publicada.

En la memoria justificativa del contrato, la Ciudad recuerda que la celebración del Eid al-Adha es uno de los acontecimientos religiosos y sociales más relevantes para la comunidad musulmana ceutí, lo que obliga a una planificación que haga compatible el respeto a la tradición con las exigencias sanitarias y de bienestar animal.

El sacrificio deberá ser realizado por personal autorizado y acreditado conforme al rito islámico, manteniéndose en todo momento una correcta trazabilidad del producto y planes de autocontrol validados por los Servicios Veterinarios de la Ciudad.

Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 20 de febrero.