Las extremas temperaturas que azotan la península continúan complicando las labores de extinción en una de las semanas más difíciles del verano en materia forestal. La atención se centra en varios frentes simultáneos repartidos entre Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, con miles de hectáreas calcinadas y decenas de municipios afectados por desalojos y confinamientos preventivos.

Guadalajara: Se empieza a «ver la luz» tras 29.000 hectáreas quemadas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que los equipos de extinción están logrando contener los flancos del gran incendio originado en La Mierla (Sierra Norte de Guadalajara). A pesar de las condiciones adversas, el despliegue nocturno de más de 600 efectivos ha permitido dar «prácticamente por frenado» su avance.

El fuego ha dejado un rastro de 29.000 hectáreas arrasadas, obligando a evacuar 34 poblaciones y a mantener confinadas otras 14. No obstante, la estabilización de ciertas áreas permitirá a las autoridades plantear a lo largo de este martes el regreso de los vecinos a los municipios donde la situación ya se considera «fría».

Soria, en alerta máxima preventiva

El frente de Guadalajara se encuentra actualmente a una distancia de entre 5 y 7 kilómetros de la provincia de Soria. Para evitar que las llamas crucen el límite provincial, la Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 (el máximo) del Índice de Gravedad Potencial en Retortillo de Soria, donde se han desplegado 37 efectivos de forma preventiva. Aunque la intensidad del fuego ha disminuido durante la mañana, el Cecopi soriano advierte que la situación sigue siendo «muy complicada».

Aragón: Alivio en Zaragoza y preocupación en Teruel y Huesca

En la comunidad aragonesa, los operativos presentan un balance mixto:

Orés (Zaragoza): El incendio en la comarca de las Cinco Villas, que ha devorado unas 15.000 hectáreas, se encuentra estabilizado, permitiendo que los vecinos desalojados comiencen a regresar a sus hogares.

El incendio en la comarca de las Cinco Villas, que ha devorado unas 15.000 hectáreas, se encuentra estabilizado, permitiendo que los vecinos desalojados comiencen a regresar a sus hogares. Ejulve (Teruel): Un nuevo foco declarado este lunes mantiene en vilo a la provincia. El fuego sigue activo, afecta ya a 1.000 hectáreas y ha provocado la evacuación preventiva del municipio de Molinos. El Gobierno de Aragón ha activado el Nivel 2 (PROCINFO) y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Un nuevo foco declarado este lunes mantiene en vilo a la provincia. El fuego sigue activo, afecta ya a 1.000 hectáreas y ha provocado la evacuación preventiva del municipio de Molinos. El Gobierno de Aragón ha activado el Nivel 2 (PROCINFO) y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Plan (Huesca): Continúa activo un incendio forestal que, según estimaciones provisionales de Infoar, afecta a una superficie de entre 80 y 100 hectáreas.

Castilla y León declara la Situación Operativa 1

Ante la multiplicidad de focos y la exigencia para los operativos, la Comunidad de Castilla y León ha declarado la Situación Operativa 1 a nivel regional. La mayor preocupación, al margen de la frontera con Guadalajara, se sitúa en el término municipal de Brieva, cuyo incendio se encuentra en nivel 2. Las autoridades, que ya investigan el origen de las llamas, han tenido que evacuar a 420 personas de ocho núcleos de población y confinar el municipio de Pelayos del Arroyo.