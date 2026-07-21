El periodista ha presentado este lunes su última emisión del espacio deportivo tras acordar su salida de mutuo acuerdo con el grupo de comunicación, coincidiendo con la celebración del Mundial de España.

El periodista Josep Pedrerol ha conducido este lunes, 20 de julio, su última emisión del programa ‘Jugones’ en laSexta, pocos días después de que se hiciese pública su salida de Atresmedia «de mutuo acuerdo». La jornada completará el ciclo de despedidas del comunicador esta misma noche con la emisión de su último ‘El Chiringuito’ en el canal Mega, a través de un programa especial centrado en la victoria de la selección española en el Mundial.

Trece años y más de 3.000 emisiones en laSexta

Durante la emisión de este lunes, Pedrerol ha dedicado unas palabras a repasar su trayectoria en el espacio informativo deportivo de laSexta. «Hoy es mi último Jugones, el último después de 13 años, el último después de más de 3.000 programas que han dado para mucho, para todo», ha declarado el presentador. Tras mostrarse imágenes de su primera emisión en el canal y un recorrido por sus exclusivas y momentos más destacados en sus más de diez años dentro del grupo audiovisual, el periodista se ha mostrado emocionado en plató antes de dar paso a la pausa publicitaria.

A la vuelta del bloque comercial, el equipo de ‘Jugones’ se ha reunido en el plató para arropar al presentador en su despedida definitiva. Pedrerol ha querido tener un reconocimiento hacia los profesionales que integran el formato, indicando que «trabajar con ellos ha sido un auténtico lujo», haciendo mención tanto a los compañeros presentes como a los que se encontraban de vacaciones o realizando labores de producción detrás de las cámaras, en el área técnica y en el control.

Balance de su etapa y continuidad del programa

En su discurso de cierre, el comunicador ha hecho balance de la evolución del proyecto desde sus inicios. Pedrerol ha reconocido que arrancaron con dudas y miedos, pero ha destacado como el logro más relevante haber conseguido «un programa maravilloso, un polideportivo espectacular», concluyendo que lo más importante es que el equipo se sienta orgulloso del trabajo realizado a lo largo de este periodo.

Finalmente, el periodista ha emplazado a los espectadores a seguir la que será su última intervención desde los platós de San Sebastián de los Reyes en la entrega nocturna de ‘El Chiringuito’ en Mega. Asimismo, ha confirmado que, tras su marcha de Atresmedia, la emisión de ‘Jugones’ continuará este martes en laSexta.