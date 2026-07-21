Madrid vivió este lunes una jornada de júbilo y celebración multitudinaria. Según cifras oficiales, en torno a dos millones de personas salieron a las calles de la capital para recibir a la Selección Española tras coronarse como campeona del mundo por segunda vez en su historia. Ni los coletazos de la resaca festiva de la noche previa ni las temperaturas que superaron los 36 grados detuvieron a una afición entregada que acompañó a la expedición durante todo su recorrido.

Los festejos arrancaron oficialmente en la plaza de Moncloa tras las pertinentes visitas institucionales al Palacio de la Zarzuela y al Palacio de la Moncloa. A partir de ahí, los internacionales se subieron al autobús descapotable bajo el lema ‘Reyes del Mundo’, desatando la euforia de familias, jóvenes y veteranos que llevaban horas esperando bajo el sol protegidos con abanicos y pulverizadores de agua.

Desenfreno en el autobús y baño de masas en Colón

Durante el trayecto, los futbolistas mostraron su faceta más distendida. Nico Williams marcando el ritmo de baile, Borja Iglesias al mando de la mesa de mezclas con la Copa en la cabeza, Lamine Yamal luciendo una corona con el trofeo entre sus brazos y Pedro Porro animando con el micrófono en mano convirtieron el vehículo en una fiesta flotante. Tampoco faltaron las bromas internas, como una pancarta exhibida por los propios jugadores que rezaba ‘Velada del año VII: Paredes vs Gavi’ en guiño a la tangana final del partido decisivo.

A su paso por la plaza de Colón, punto de encuentro habitual durante las retransmisiones del torneo, la densidad de público alcanzó cotas máximas. Con el capitán Rodri Hernández —designado MVP del torneo y luciendo el Balón de Oro del Mundial— situado al frente de la comitiva con la Copa en su regazo, el autobús cruzó la Puerta de Alcalá ya al caer la noche para poner rumbo a la gran cita en Cibeles.

Éxtasis musical y homenaje en Cibeles

La Plaza de Cibeles se convirtió en el epicentro de la celebración con un escenario por el que pasaron artistas como Aitana, Lola Índigo, Saiko, Ana Mena y Arde Bogotá. Tras caldear el ambiente, llegó el turno de la entrada individual de los futbolistas, cada uno presentado con su propia sintonía: Pau Cubarsí al ritmo de Raphael, Borja Iglesias con Violadores del Verso, Ferran Torres con la banda sonora de ‘Tiburón’ o Mikel Oyarzabal con ‘Potra Salvaje’.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue el manteo al seleccionador Luis de la Fuente, quien se animó a cantar por Julio Iglesias antes de dirigirse a la multitud: «Este triunfo es vuestro». El acto cerró con el capitán Rodri volviendo a alzar la Copa del Mundo ante el público madrileño, un emotivo recuerdo a la joven María Caamaño y el compromiso de un grupo joven y diverso que ha vuelto a situar al fútbol español en lo más alto.