Los ciclistas afrontan una crono individual de 26,1 kilómetros tras la jornada de descanso, con el ascenso al Cote de Larringes como principal escollo del trazado.

El Tour de Francia 2026 retoma la competición este martes 21 de julio con la disputa de su décimo sexta etapa, una jornada que llega inmediatamente después del último día de descanso de la carrera. Tras haber dejado atrás el inicio de la competición en Cataluña y un amplio trayecto de los 3.320,7 kilómetros totales del recorrido de esta 113ª edición, la ronda francesa afronta su tramo decisivo. En esta edición de la Grande Boucle, configurada por dos contrarrelojes, ocho jornadas de montaña, cuatro onduladas y siete llanas, la lucha por el triunfo final se ha visto condicionada por la caída y abandono de Jonas Vingegaard, lo que ha dejado el terreno despejado para Tadej Pogacar.

Horario de la etapa 16 del Tour de Francia 2026

La jornada de hoy, martes 21 de julio, se plantea como una prueba caracterizada por la intensidad y la explosividad que requerirá de los participantes desde los primeros metros. De acuerdo con la organización, la primera salida desde la localidad de Évian Les Bains está programada para las 13:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Por su parte, la llegada del último corredor a la meta situada en Thonon Les Bains está prevista para las 17:50 horas, en horario peninsular español.

Recorrido, trazado y perfil de la prueba

La etapa 16 del Tour de Francia consiste en una contrarreloj individual sobre una distancia de 26,1 kilómetros. Se trata de la segunda y última prueba contra el cronómetro del itinerario de esta 113ª edición de la ronda gala, tras la celebración de una primera contrarreloj por equipos en las semanas previas.

El trazado, idóneo para los especialistas de la velocidad debido a su escasa longitud, discurrirá por las localidades de Neuvecelle, Champanges y Féternes. Pese a ser una jornada donde los velocistas parten como favoritos para marcar los mejores tiempos, la principal dificultad orográfica del itinerario será el Cote de Larringes, un alto que presenta una extensión de 9,7 kilómetros con una pendiente media del 4,3%.

Dónde ver la etapa del Tour de Francia en televisión y directo

La retransmisión televisiva de la etapa 16 y de la totalidad de la 113ª edición de la Grande Boucle corre a cargo de Eurosport, cadena que adquirió los derechos para la emisión íntegra y en exclusiva de todas las jornadas. Por su parte, RTVE ofrecerá la cobertura de los últimos kilómetros de la prueba a través de sus canales lineales La 1 o Teledeporte, además de disponer de emisión mediante sus aplicaciones digitales.