El Gobierno alemán ha confirmado el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig, donde el tráfico aéreo tuvo que interrumpirse durante aproximadamente dos horas durante la noche del martes al miércoles.

La Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer la procedencia del aparato y determinar si guarda relación con el incidente sufrido por un avión de carga que, según el Ministerio de Transportes, “colisionó con algo” mientras volaba antes de aterrizar en Hannover.

El diario alemán Bild asegura, citando fuentes propias, que el dron habría sido localizado cerca de un avión de transporte ucraniano Antonov y podría haber llevado una carga explosiva. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Interior confirma el hallazgo del dron

El portavoz del Ministerio del Interior alemán, Leonard Kaminski, confirmó durante una rueda de prensa en Berlín que se había encontrado un dron en las instalaciones aeroportuarias.

“Puedo confirmar el hallazgo de un dron”, declaró, aunque evitó ofrecer más detalles debido a que las investigaciones continúan abiertas.

Un portavoz de la Policía de Leipzig también confirmó a EFE que se había localizado un objeto volador de procedencia desconocida, pero no quiso validar ni desmentir las informaciones relacionadas con una posible carga explosiva.

El tráfico aéreo estuvo interrumpido durante dos horas

La Policía informó de que el objeto fue detectado en las proximidades del aeropuerto poco antes de la medianoche.

Como medida de precaución, varios vuelos fueron desviados hacia otras ciudades. Entre ellos se encontraba al menos un avión de pasajeros y varias aeronaves dedicadas al transporte de mercancías.

Las operaciones en la zona norte del aeropuerto se reanudaron alrededor de la 1:55 horas, mientras que la pista sur permaneció cerrada durante más tiempo para facilitar las labores de inspección.

Un robot artificiero examinó el objeto

Los agentes localizaron un objeto en la zona de la pista sur y solicitaron la intervención de la Policía Federal.

Durante el operativo también se utilizó un robot artificiero, empleado habitualmente para inspeccionar objetos sospechosos sin poner en riesgo a los agentes.

Las autoridades no han comunicado todavía qué tipo de dispositivo fue encontrado ni si contenía materiales peligrosos.

Un avión sufrió daños leves tras chocar con algo

El Ministerio alemán de Transportes confirmó que uno de los aviones de carga desviados desde Leipzig chocó con un objeto mientras se encontraba en vuelo.

Pese al incidente, la aeronave pudo aterrizar en Hannover, en el centro del país.

Según la versión publicada por Bild, el choque ocurrió a unos 400 metros de altura y provocó daños leves en la parte frontal del avión. Estos detalles tampoco han sido confirmados por fuentes oficiales.

La investigación continúa abierta

La Policía de Leipzig dirige por ahora las pesquisas para esclarecer tanto el origen del dron como las circunstancias del incidente aéreo.

Entre las cuestiones pendientes figura determinar si el aparato hallado en el aeropuerto y el objeto con el que colisionó el avión forman parte del mismo suceso.

Las autoridades alemanas no han ofrecido todavía información sobre posibles responsables, motivaciones o vínculos con el avión ucraniano mencionado por la prensa local.