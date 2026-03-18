Para garantizar la atención sanitaria y el acceso a medicamentos fuera del horario comercial, las farmacias de la ciudad autónoma mantienen su sistema de rotación. Si necesita atención farmacéutica durante la jornada de hoy o la madrugada, estos son los establecimientos de guardia:

Zona Centro Para los residentes en el casco urbano y zonas aledañas, la farmacia de guardia es:

Farmacia DE LA PINTA

Campo Exterior Si se encuentra en las barriadas o zonas periféricas, el servicio lo cubre:

Farmacia NUEVA

Turno de Noche A partir del cierre del horario de tarde y durante toda la madrugada, la farmacia encargada de atender las urgencias nocturnas será: