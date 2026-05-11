El ocho veces campeón del mundo ha sido intervenido en Madrid para solucionar sus problemas en el hombro y la fractura en el pie. El equipo Ducati confía en tenerle de vuelta para el Gran Premio de Italia.

MADRID. Marc Márquez ya ha comenzado la cuenta atrás para su regreso a las pistas. Tras el accidentado fin de semana en Le Mans, el piloto de Cervera voló de urgencia a Madrid para ponerse en manos de los especialistas de la Clínica Ruber Internacional. La intervención, que concluyó con éxito, busca poner fin al calvario físico que arrastraba el «93» en este inicio de temporada 2026.

Una intervención de «mantenimiento» y urgencia

La operación ha sido doble y compleja, requiriendo un equipo multidisciplinar de seis médicos liderado por el doctor Samuel Antuña. Los cirujanos trabajaron en dos frentes:

Hombro derecho: Se le retiró un tornillo que estaba afectando al nervio radial, causante de sensaciones extrañas y caídas inesperadas en las últimas carreras. Pie derecho: Se intervino la fractura en el dedo meñique sufrida en su reciente caída en Francia.

«Todo ha ido bien», confirmaba el entorno del piloto tras salir de un quirófano por el que pasaron rostros conocidos de su historial médico, como los doctores Roger de Oña y Maldonado.

Ducati le espera con los brazos abiertos

Desde el paddock de Le Mans, la cúpula de Borgo Panigale no ocultó su preocupación y su apoyo incondicional. Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, envió un mensaje de tranquilidad antes de la carrera dominical: «Lo más importante ahora es su salud. Lo esperamos lo antes posible y con los brazos abiertos».

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Aunque el equipo no ha querido marcar una fecha fija en el calendario para evitar presiones innecesarias, el objetivo es ambicioso pero claro: que Marc pueda subirse a la Desmosedici en el Gran Premio de Italia, que se celebrará en el trazado de Mugello del 28 al 31 de mayo.

Próximos pasos

Márquez recibirá el alta hospitalaria este mismo lunes para iniciar la rehabilitación en su domicilio. El piloto ilerdense busca recuperar la estabilidad total en su brazo derecho, eliminando ese componente mecánico que, según sus propias palabras, le hacía tener «caídas inesperadas». Si los plazos se cumplen, el Mundial podría recuperar a su gran protagonista en la cita de casa para Ducati.