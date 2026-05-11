El madrileño venció por 6-1, 4-6 y 6-3, logrando remontar un break en contra en el set definitivo. Su próximo rival en el Foro Itálico será el estadounidense Learner Tien.

ROMA. Rafael Jódar sigue quemando etapas a una velocidad de vértigo. El tenista de Leganés ha sellado su pase a los octavos de final del Masters 1.000 de Roma tras un ejercicio de madurez y resistencia ante el local Mateo Arnaldi. En un escenario hostil y frente a un rival crecido, Jódar demostró que su mejor virtud es la gestión de los momentos calientes.

Un vendaval de inicio y el bache posterior

El partido comenzó con un monólogo del español. Jódar barrió de la pista a Arnaldi en una primera manga casi perfecta que cerró con un contundente 6-1 en menos de 15 minutos. Sin embargo, el tenis es un deporte de rachas y el italiano, espoleado por una grada del Foro Itálico siempre volcánica con los suyos, logró cambiar la dinámica.

Arnaldi, que venía de tumbar a un ‘top 10’ como Álex de Miñaur, ajustó su juego y aprovechó los errores del madrileño. Una doble falta de Jódar en un momento crítico entregó el segundo set al transalpino por 4-6, llevando el duelo al parcial definitivo.

Remontada de casta en el tercer set

La situación se puso al límite para el español cuando se vio con un 1-3 abajo en el tercer set. Con el público en contra y Arnaldi lanzado, Jódar tiró de esa capacidad de supervivencia que ya empieza a ser marca de la casa. El de Leganés encadenó cinco juegos consecutivos, atacando de forma agresiva al resto y enmendando sus errores previos para cerrar el partido con un 6-3.

Próxima parada: Learner Tien

En los octavos de final le espera otro de los grandes nombres de la nueva hornada: el estadounidense Learner Tien (21º del mundo). Tien llega tras remontar a Bublik y promete ser una prueba de fuego para medir las opciones reales de Jódar en la capital italiana.

Resultados destacados de la jornada:

Cuadro masculino: Zverev cumplió ante Blockx (6-1, 6-4) y Ruud hizo lo propio ante Lehecka (6-3, 6-4).

Zverev cumplió ante Blockx (6-1, 6-4) y Ruud hizo lo propio ante Lehecka (6-3, 6-4). Cuadro femenino: Iga Swiatek sigue intratable tras arrollar a Cocciaretto por un doble 6-1 y 6-0.