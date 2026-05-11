El piloto madrileño resurge de sus cenizas tras un año de calvario para liderar un podio histórico de Aprilia. Una remontada de leyenda desde la séptima plaza lo sitúa a un solo punto del liderato del mundial.

LE MANS. Jorge Martín ha dictado una sentencia de fe en el asfalto francés. En el mismo escenario donde el año pasado las dudas sobre su continuidad planeaban tras su grave accidente en Qatar, el de San Sebastián de los Reyes ha firmado una de las victorias más emotivas de su carrera. No fue un triunfo cómodo desde la pole, sino una batalla de desgaste y valentía que confirma su regreso a la élite absoluta.

Remontada con sello de campeón

La carrera no empezó según el guion previsto. Martín se vio atrapado en la séptima posición tras una salida discreta, viéndose obligado a tirar de repertorio para no perder el tren de cabeza. Su agresividad controlada le permitió deshacerse de rivales de la talla de Pedro Acosta con maniobras al límite en el primer sector del circuito.

El momento clave llegó al dar caza a su compañero de marca, Marco Bezzecchi. En un movimiento de pura intuición, Martín le arrebató el liderato en las curvas 2-3, protegiendo la posición con una sangre fría impropia de quien ha pasado meses sufriendo en hospitales. «Fue mucho más duro que el Sprint; nunca pensé que lo lograría, pero nunca me rendí», admitía un exhausto pero exultante Jorge al terminar.

Un hito para la marca de Noale

La victoria de Martín no fue un hecho aislado, sino la punta de lanza de un domingo perfecto para Aprilia. Con Bezzecchi en segundo lugar y un sorprendente Ai Ogura cerrando el cajón, la fábrica italiana logra el primer triplete de su historia en la clase reina. Este dominio absoluto en Le Mans supone un aviso serio al resto de constructores: la RS-GP es ahora mismo la moto a batir.

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El renacer de un líder

Más allá de los puntos, lo de Francia supone un refuerzo moral incalculable para el español. Tras un 2025 donde incluso se planteó la retirada, Martín se siente ahora más fuerte que nunca. «Estoy mejor que en 2024, cuando fui campeón. Las cosas malas me han hecho mejor persona y piloto», proclamaba ante la prensa. Con el liderato a tiro de piedra —apenas un punto le separa de Bezzecchi—, el Mundial 2026 entra en una fase eléctrica.

Lo más destacado de la jornada: