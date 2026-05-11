Rayo Vallecano y Girona se enfrentan este lunes 11 de mayo en el partido que cerrará la jornada 35 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputará en el Estadio de Vallecas a partir de las 21:00 horas, en un duelo con mucho en juego para ambos equipos. LaLiga confirmó que esta jornada comenzó el viernes 8 de mayo y concluirá precisamente con el Rayo-Girona del lunes por la noche.

El conjunto madrileño llega al partido con la moral alta después de ganar sus últimos compromisos tanto en competición europea como en Liga. El equipo de Iñigo Pérez mantiene opciones de pelear por la clasificación europea, aunque tampoco puede perder de vista la zona baja de la tabla, todavía relativamente cercana.

El Girona, dirigido por Míchel, atraviesa un momento más delicado. El equipo catalán llega a Vallecas después de una mala racha de resultados y con la necesidad de puntuar para alejarse del descenso. Según Mundo Deportivo, los gerundenses ocupan la decimoséptima posición con 38 puntos, solo uno por encima del Alavés, que marca la zona roja.

El precedente de la primera vuelta favorece al Rayo Vallecano. En aquel partido, disputado en Montilivi, el conjunto franjirrojo se impuso por 1-3 con goles de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón, mientras que Joel Roca anotó para el Girona.

El Rayo no podrá contar con Isi Palazón, sancionado, ni con Luiz Felipe y Diego Méndez, lesionados. Ilias Akhomach es duda por molestias físicas. En el Girona también habrá bajas importantes: Abel Ruiz, Portu, Vanat, Ter Stegen, Juan Carlos y Van de Beek no estarán disponibles por lesión, mientras que Bryan Gil se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

El partido podrá verse en directo por televisión a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar. En concreto, Mundo Deportivo detalla que estará disponible en M+ LaLiga, dial 54 de Movistar y 110 de Orange, y en M+ LaLiga HDR, diales 440 y 111.

También podrá seguirse online mediante las plataformas de los operadores con derechos y a través de las coberturas minuto a minuto de los principales medios deportivos, que ofrecerán previa, alineaciones, narración del partido, crónica y reacciones tras el pitido final.

Con Europa como aspiración para el Rayo y la permanencia como urgencia para el Girona, el duelo de Vallecas promete cerrar la jornada con máxima tensión competitiva.