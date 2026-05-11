El brasileño, pese a la dura derrota en el Clásico y la pérdida del título, dio una lección de deportividad. El vídeo de sus abrazos con los jugadores azulgranas se ha vuelto viral en redes sociales.

BARCELONA. En el fútbol, la grandeza no solo se mide por los trofeos en las vitrinas, sino por los gestos en la derrota. Mientras el Spotify Camp Nou estallaba en júbilo para celebrar el título de Liga, una imagen captada por las cámaras de MARCA empezó a recorrer el mundo: la de Vinicius Jr. ejerciendo como un auténtico capitán del Real Madrid.

Un gesto que honra el fútbol

Nada más producirse el pitido final, y con el dolor de haber perdido el campeonato ante el eterno rival, el extremo brasileño no enfiló el túnel de vestuarios. Al contrario, Vinicius se quedó sobre el césped para buscar, uno por uno, a los futbolistas del FC Barcelona.

En las imágenes se puede ver al «7» blanco abrazando efusivamente a jugadores como Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres, intercambiando palabras de felicitación y reconocimiento por el gran campeonato realizado por los de Hansi Flick. El gesto fue especialmente significativo con Marc Casadó y Pau Cubarsí, a quienes el brasileño dedicó unos segundos extras de charla.

Respeto por encima de la rivalidad

Este acto de «señorío» llega en un momento de máxima tensión competitiva, demostrando que la rivalidad entre ambos clubes se queda exclusivamente en los 90 minutos de juego. La actitud de Vinicius ha sido muy aplaudida tanto por la afición madridista, que ve en él a un líder maduro, como por la propia hinchada culé, que reconoció el detalle del rival.

El vídeo, que ya acumula millones de reproducciones, muestra la otra cara del Clásico: la del respeto mutuo entre los mejores jugadores del mundo. Vinicius, que fue de los pocos que intentó rebelarse contra el dominio azulgrana durante el partido, terminó siendo el protagonista de la jornada por su comportamiento ejemplar fuera de lo estrictamente deportivo.

Las reacciones

Redes sociales: «Este es el Vinicius que queremos ver siempre, un líder dentro y fuera», comentaban los aficionados.

«Este es el Vinicius que queremos ver siempre, un líder dentro y fuera», comentaban los aficionados. Vestuario blanco: El gesto ha sido respaldado por sus compañeros, reafirmando los valores del club incluso en los momentos más amargos de la temporada.

El Barça levantó la Copa, pero Vinicius Jr. se llevó el reconocimiento al juego limpio en una noche que recordó por qué este es el mejor partido del planeta.