Giro de guion inesperado en la casa blanca. Pese a que las sensaciones en los últimos entrenamientos invitaban al optimismo, Kylian Mbappé no viajará a Barcelona. El astro francés se ha caído definitivamente de la convocatoria para el Clásico de esta noche, una decisión que ha caído como un jarro de agua fría en el madridismo y que alimenta los rumores sobre el divorcio entre el jugador y el club.

El misterio de la «sobrecarga» y la tormenta extradeportiva

Oficialmente, Mbappé sigue arrastrando molestias en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda tras el partido contra el Betis. Aunque las pruebas descartaron rotura, el tratamiento de reposo y fisioterapia no ha sido suficiente para que el delantero se sienta al 100%.

Sin embargo, el foco está en lo que ocurre fuera del césped. Mbappé vive sus días más difíciles en la capital:

Escapada a Italia: Su viaje mientras el equipo se jugaba el honor del pasillo en el Camp Nou fue visto como una falta de compromiso.

Su viaje mientras el equipo se jugaba el honor del pasillo en el Camp Nou fue visto como una falta de compromiso. Falta de puntualidad: Su llegada a Madrid apenas 12 minutos antes de un partido oficial irritó profundamente a la cúpula blanca.

Su llegada a Madrid apenas 12 minutos antes de un partido oficial irritó profundamente a la cúpula blanca. Carcajadas inoportunas: Su imagen saliendo de Valdebebas entre risas el mismo día de la sonada pelea entre Valverde y Tchouameni parece haber sido la gota que colmó el vaso del cuerpo técnico.

Arbeloa: Entre el respaldo a Courtois y el «caso Ceballos»

En lo estrictamente deportivo, la lista de convocados deja luces y sombras. La gran noticia es el regreso de Thibaut Courtois, quien volverá a la titularidad 54 días después para blindar la portería en el duelo más importante del año. También se confirma la presencia de Tchouameni, recuperado de sus problemas físicos.

No obstante, el nombre de Dani Ceballos vuelve a ser noticia por su ausencia. Aunque el técnico, Álvaro Arbeloa, negó ayer que existan «castigos extradeportivos», la realidad es que el utrerano sigue fuera de los planes desde su fuerte discusión en Valdebebas, contradiciendo el discurso oficial del entrenador.

¿Juicio final en el Bernabéu?

El Real Madrid afronta el Clásico con cuatro canteranos en la lista y la sensible baja de su estrella. Pero la verdadera prueba de fuego para Mbappé podría llegar el próximo jueves ante el Real Oviedo. Si para entonces el francés está disponible, el Santiago Bernabéu dictará sentencia: la afición, harta de los desplantes y la falta de liderazgo en momentos clave, podría recibir al «7» con una sonora pitada.

PUBLICIDAD

Por ahora, el Madrid viaja a Barcelona sin su referente ofensivo, encomendándose a la solidez de Courtois y a la épica de un vestuario que camina sobre un campo de minas emocional.