Jannik Sinner vuelve este lunes 11 de mayo a la pista central del Foro Itálico para enfrentarse al australiano Alexei Popyrin en el Masters 1000 de Roma 2026. El número uno del mundo afronta una nueva prueba ante su público en un torneo muy especial para él, ya que Roma es el único Masters 1000 que todavía no figura en su palmarés.

El partido entre Jannik Sinner y Alexei Popyrin se disputará en el Campo Centrale y está programado no antes de las 15:00 horas, según el orden de juego oficial del torneo publicado por la ATP. Antes se jugarán los duelos Sorana Cirstea-Linda Noskova y Coco Gauff-Iva Jovic.

En España, el encuentro podrá verse por televisión y streaming a través de Movistar Plus+ y Tennis TV. Eurosport también ofrecerá cobertura del partido del italiano en Roma, donde Sinner busca seguir ampliando su dominio en la gira de tierra batida.

Sinner llega a esta ronda después de superar en su debut al austriaco Sebastian Ofner en dos sets, en un estreno cómodo que confirmó su buen momento de forma. El italiano persigue en el Foro Itálico un título que se le resistió en 2025, cuando alcanzó la final y cayó ante Carlos Alcaraz.

El reto no es menor. Si consigue levantar el trofeo en Roma, Sinner completaría la colección de títulos Masters 1000, una marca reservada a muy pocos tenistas en la historia reciente. Además, el italiano llega al torneo como principal atractivo para la afición local y con la presión añadida de competir en casa.

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Alexei Popyrin intentará frenar la racha del número uno del mundo en una pista donde el apoyo del público será claramente favorable para Sinner. El australiano, con un tenis agresivo y potente servicio, buscará incomodar al italiano y aprovechar cualquier oportunidad para dar una de las sorpresas del torneo.

El duelo se presenta como uno de los grandes partidos de la jornada en Roma, tanto por el momento de Sinner como por lo que está en juego para el italiano en su camino hacia un título histórico en el Foro Itálico.