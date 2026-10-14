Este martes 13 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto, Cupón Diario de la ONCE y Super Once, repartiendo premios en diversas localidades de España.

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El sorteo de la Bonoloto, con un bote de 900.000 euros, ha premiado al número 11, 13, 28, 31, 41 y 42, con el número complementario 20 y el reintegro 0. Dos boletos de Primera Categoría (6 aciertos) han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Marratxí, Illes Balears, y en la nº 4 de La Orotava, Santa Cruz de Tenerife. Tres boletos de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) han sido validados en Elche, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.

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Euromillones reparte 37 millones de euros

El sorteo de Euromillones ha resultado en los números 21, 23, 39, 44 y 49, con las estrellas 04 y 11, ofreciendo un bote de 37.000.000 euros. No hubo boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2), pero un boleto de Segunda Categoría (5 + 1) fue validado en Castro Urdiales, Cantabria.

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El código premiado en el sorteo del Millón fue GRF94523. Otro boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías nº 2 de Rivas-Vaciamadrid, Madrid.

Premios de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE fue el 27587, con un premio de 35.000 euros por cupón. La serie 29 del mismo número recibió un premio de 500.000 euros al contado.

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