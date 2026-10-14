Los datos del boletín estadístico de Enagás reflejan un endurecimiento en las exportaciones de refinados desde el país vecino mientras el flujo del gasoducto Magreb-Europa continuó funcionando a pleno rendimiento hacia territorio alauí.

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Madrid / Rabat — Durante el convulso mes de agosto, coincidiendo con la escalada de tensión diplomática y migratoria provocada por la crisis de Ceuta, Marruecos interrumpió de forma drástica sus envíos de combustible diésel hacia España. Sin embargo, en ese mismo periodo, el país alauí continuó recibiendo un volumen masivo de gas natural procedente de las infraestructuras españolas, alcanzando los 785 gigavatios hora (GWh) a través de la interconexión del gasoducto Magreb-Europa en sentido inverso.

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Así lo revelan los datos de comercio exterior energético recogidos por los boletines de Enagás y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). La interrupción en las exportaciones de gasóleo marroquí hacia el mercado español se produjo de manera simultánea al pico de tensión provocado por las entradas irregulares masivas de finales de julio en la ciudad autónoma, en un movimiento que analistas del sector enmarcan en la habitual estrategia de presión de Rabat sobre la frontera sur.

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Asimetría en la dependencia energética

A pesar del corte en el flujo de diésel, el suministro de gas natural desde los puertos de regasificación de la Península hacia Marruecos no sufrió interrupción alguna. España ha mantenido operativo el bombeo de gas regasificado para garantizar el abastecimiento de las centrales eléctricas marroquíes, cumpliendo los compromisos comerciales pactados tras la reapertura del tubo en 2022.

La disparidad entre el corte del suministro de refinados marroquíes y el envío ininterrumpido de gas español vuelve a poner de relieve la compleja y asimétrica relación de dependencia energética entre Madrid y Rabat, justo en un momento de estancamiento en el diálogo diplomático tras los incidentes estivales.