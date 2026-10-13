Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el martes 13 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto, Euromillones y ONCE.
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Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
11 · 13 · 28 · 31 · 41 · 42
Complementario: 20
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Reintegro: 0
Euromillones
📊 Todos los resultados de Euromillones →
21 · 23 · 39 · 44 · 49
Estrellas: 04 · 11
El Millón: GRF94523
ONCE
Super 11
04, 08, 09, 15, 18, 21, 28, 31, 34, 39, 42, 43, 49, 66, 67, 72, 74, 82, 84, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
918 — Último sorteo del día (21:15)
Eurojackpot
11, 17, 20, 22, 35 — Soles 04, 08
Cupón Diario
27587 — Serie 029 — 500.000 € — Reintegros 2 / 7
Mi día de la ONCE
30 de septiembre de 1982 · número de la suerte 04
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.