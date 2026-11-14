MADRID — El esperado debate electoral «cara a cara» entre el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, María Casado.

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El encuentro, el primero de los dos consensuados entre los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N), se desarrollará en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, situado en la localidad madrileña de Tres Cantos. Como en anteriores citas electorales, la Academia ofrecerá una señal institucional abierta para que puedan emitirla en directo todas las cadenas de televisión interesadas.

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Cinco bloques temáticos y orden de intervención

Los detalles de la escaleta y la cobertura técnica se cerraron tras una reunión entre los representantes de PSOE y PP junto al Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates. En dicho encuentro se acordaron por consenso los cinco bloques temáticos que estructurarán el enfrentamiento, en este orden exacto:

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Vivienda Economía y fiscalidad Política social y servicios públicos Lucha contra la corrupción y regeneración democrática Migración y política exterior

Asimismo, el sorteo celebrado entre ambas formaciones determinó que Alberto Núñez Feijóo será el encargado de abrir el debate, mientras que Pedro Sánchez tendrá el turno de cierre.

Desde la Academia de Televisión han destacado su vocación como «punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas», subrayando que la señal institucional garantiza la máxima difusión para facilitar la información y opinión de los ciudadanos antes de la cita con las urnas.