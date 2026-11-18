MADRID — La inminente cita televisada entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha provocado un auténtico terremoto informativo en la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Organizado por la Academia de Televisión y previsto para este jueves 19 de noviembre, el duelo se ha consolidado como el evento político con mayor capacidad de movilización y seguimiento de la campaña, reeditando un formato que, en sus siete ediciones anteriores en democracia, ha cosechado sistemáticamente audiencias millonarias.

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Máxima atención televisiva y un pulso decisivo para los indecisos

El impacto del encuentro trasciende el mero intercambio de propuestas. Tras semanas de incertidumbre y discrepancias entre los dos grandes partidos sobre qué cadenas debían albergar los debates, el acuerdo alcanzado para que la Academia facilite una señal institucional neutral ha desatado una cobertura masiva: las principales cadenas y grupos audiovisuales del país —entre ellos RTVE, Atresmedia, Mediaset y La Séptima— emitirán de forma simultánea el choque dialéctico.

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En el plano estratégico, el enfrentamiento genera una fuerte presión sobre ambos aspirantes:

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Para el PP , el equipo de Alberto Núñez Feijóo afronta la cita como una oportunidad decisiva para consolidar su impulso en campaña, proyectar una imagen de gestión y captar tanto al electorado indeciso como al voto femenino y joven.

, el equipo de Alberto Núñez Feijóo afronta la cita como una oportunidad decisiva para consolidar su impulso en campaña, proyectar una imagen de gestión y captar tanto al electorado indeciso como al voto femenino y joven. Para el PSOE, Pedro Sánchez acude al plató con el objetivo de marcar perfil propio frente al bloque de la derecha, defender la acción de su Ejecutivo y activar una movilización masiva del electorado progresista de cara al 29N.

Los cinco bloques que centrarán el choque dialéctico

Para estructurar un encuentro que mantendrá en vilo a millones de espectadores, los representantes de ambas formaciones y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates pactaron dividir la emisión en cinco grandes bloques temáticos:

Vivienda Economía y Fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regeneración democrática Migración y política exterior

El duelo tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City (Tres Cantos), bajo la moderación de la presidenta de la Academia de Televisión, la periodista María Casado. Según determinó el sorteo oficial, será Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate, mientras que Pedro Sánchez dispondrá del minuto de cierre para lanzar su último mensaje antes del tramo final de la campaña.