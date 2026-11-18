MADRID — El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución oficial que declara la vacante del cargo de Defensor del Pueblo, una vez concluido formalmente el periodo de cinco años de mandato para el que fue designado Ángel Gabilondo Pujol.

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Transición interina y relevo en funciones

Tras la expiración del plazo del nombramiento —que se remonta al 16 de noviembre de 2021—, la institución afronta un periodo de transición enmarcado en la normativa vigente. En consecuencia, y en tanto las Cortes Generales alcancen un acuerdo para la designación de un nuevo titular, las funciones del organismo serán asumidas interinamente por los adjuntos a la institución.

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De este modo, la hasta ahora adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril, pasa a asumir las riendas del Defensor del Pueblo en funciones.

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El procedimiento en las Cortes Generales

La elección del nuevo Defensor del Pueblo requiere de un amplio consenso político en el Parlamento nacional. Tal como estipula la ley reguladora de la institución, el nombramiento definitivo por parte de las Cortes Generales exige una mayoría cualificada de tres quintos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senadao, lo que abre ahora un compás de espera y negociación entre los diferentes grupos parlamentarios para proponer y pactar a la persona sucesora al frente de la alta institución.