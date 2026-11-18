MADRID — El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, hasta la fecha, la formación liderada por Santiago Abascal no le ha puesto sobre la mesa ninguna exigencia o línea «incruzable». Durante una entrevista concedida al pódcast El sentido de la birra, el dirigente popular ha querido marcar los límites legales y programáticos de una eventual relación con Vox tras los comicios.

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Límites legales y protección de derechos sociales

Feijóo ha defendido los acuerdos de gobernabilidad alcanzados previamente entre ambas formaciones en cuatro comunidades autónomas, sosteniendo que en dichas negociaciones no se planteó ninguna medida imposible de asumir. No obstante, el líder del PP ha puntualizado que, en los casos en los que Vox ha propuesto iniciativas al margen del marco constitucional, la respuesta de su partido ha sido tajante: «Dijimos, no es legal y, si no es legal, nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley».

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En este sentido, y ante las críticas de la oposición sobre un posible recorte de libertades en caso de que el PP necesite el apoyo parlamentario de la formación de Abascal, Feijóo ha garantizado que, si llega a La Moncloa, tanto el derecho al aborto como la legislación que protege al colectivo LGTBI estarán aseguradas y «no va a haber ningún retroceso».

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Relación con Abascal y críticas al Ejecutivo de Sánchez

El candidato popular ha reconocido que mantiene conversaciones «fluidas» con Santiago Abascal, especialmente durante el último año, y ha recalcado que no alberga dudas sobre el «origen democrático» del líder de Vox. Pese a ello, Feijóo ha subrayado que su meta sigue siendo gobernar en solitario y ha advertido que no aspira a alcanzar la Presidencia del Gobierno «a cualquier precio» en el escenario de ganar las elecciones y poder sumar mayoría con Vox.

Por otro lado, Feijóo ha dirigido sus críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entorno del PSOE, señalando que el verdadero «retroceso» democrático consiste en gobernar en minoría parlamentaria mientras se acumulan causas judiciales en el entorno familiar y político del jefe del Ejecutivo. Frente a ello, el líder del PP ha reivindicado su trayectoria de gestión asegurando que nadie puede señalarle por corrupción ni por la adjudicación irregular de contratos públicos.