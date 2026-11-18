MADRID — Con el reto crucial de asegurar su continuidad parlamentaria, Podemos afronta las elecciones generales del 29 de noviembre apostando por una estrategia de concurrencia en solitario en casi todo el territorio nacional, pero apuntalada con un movimiento de alto voltaje político: el tándem conformado por la eurodiputada y líder morada, Irene Montero, como candidata a la Presidencia del Gobierno, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, como gran activo electoral.

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Ante pronósticos demoscópicos iniciales —como los reflejados por el CIS al inicio de la contienda, que sitúan a la formación ante el riesgo de perder representación—, Podemos hace oídos sordos a las encuestas. El partido busca reivindicarse con firmeza como el exponente genuino de la «izquierda transformadora», marcando distancias frente al bloque de Frente Amplio —herederos de Sumar—, a quienes recriminan una excesiva proximidad con el PSOE.

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Un acuerdo estratégico que reconfigura el tablero a la izquierda del PSOE

La alianza táctica con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la participación conjunta de Montero y Rufián en actos de campaña se han convertido en la piedra angular de los morados. Este entendimiento bilateral, fraguado tras el adelanto electoral, descolocó los planes de integración de un espacio más amplio a la izquierda, pero otorga a Podemos un altavoz con fuerte pegada mediática y capacidad de atracción entre sectores jóvenes y progresistas.

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Bajo el lema central de campaña ‘Paz, casa, trabajo’, la formación confía en movilizar a su electorado tradicional frente a la polarización y la competencia directa de las siglas herederas del espacio confederal. Con cuatro diputados en el grupo mixto desde su ruptura organizativa, Podemos se examina en las urnas el próximo 29N en una cita electoral decisiva para medir el pulso y la viabilidad futura del espacio político a la izquierda de los socialistas.