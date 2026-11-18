MADRID — El exsubdirector de Adif Ignacio Zaldívar compareció este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en calidad de investigado por un presunto delito de tráfico de influencias dentro del «caso Koldo», para desmarcarse de la contratación irregular y la falta de asistencia laboral de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Durante su declaración, que se prolongó por espacio de una hora y en la que solo respondió a su defensa y a la Fiscalía Anticorrupción, el exdirectivo trasladó toda la responsabilidad a la empresa pública Tragsatec.

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Descargo sobre el proceso de selección

Zaldívar defendió ante el magistrado que su intervención se limitó a remitir el currículum de Rodríguez —junto al de otros cuatro candidatos— tras finalizar su contrato previo en la empresa estatal Ineco en 2021. El antiguo alto cargo enmarcó esta gestión dentro de la «normalidad» administrativa, asegurando que aplicó exactamente el mismo procedimiento de transición con otros 121 trabajadores procedentes de Ineco que no podían ser renovados.

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Asimismo, negó haber recibido órdenes de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para recolocarla, y subrayó que la competencia exclusiva para seleccionar al personal recaía en Tragsatec, amparándose en la cláusula octava del encargo entre ambas entidades. Pese a admitir que Rodríguez se mostró «altiva y soberbia» cuando la contactó telefónicamente para ofrecerle enviar su candidatura, sostuvo que tras remitir su perfil terminó por completo su implicación en el fichaje, negando que existiera trato de favor por no realizarle entrevista previa, ya que —según aseguró— dicha prueba no se efectuaba a ninguno de los aspirantes.

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El control de asistencia y las llamadas desde el Ministerio

Respecto al hecho de que Jésica Rodríguez percibiera su salario sin acudir a su puesto de trabajo ni fichar, Zaldívar descargó la responsabilidad de la supervisión en quien fuera su superior directa en Tragsatec, Virginia Barbancho. El exsubdirector afirmó que Barbancho nunca le informó de este absentismo, que el caso tampoco figuraba en los partes de incidencias que él recibía y que desconocía que la propia responsable rellenara los registros horarios en lugar de la trabajadora.

No obstante, Zaldívar sí reconoció haber advertido a Barbancho de que la empleada mantenía una relación con el entonces ministro de Transportes. Del mismo modo, admitió que contactó con la responsable de Tragsatec después de que Isabel Pardo de Vera le comunicara que Ábalos se había quejado de que estaban «molestando» a su pareja. Pese a confirmar que trasladó dicho mensaje «sin más», el investigado negó tajantemente haber ordenado a su interlocutora que la «dejara en paz», contradiciendo así la versión sostenida por Barbancho en sede judicial.