Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, martes 17 de noviembre, con el 17,9 % de cuota de pantalla y 2.181.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.
Lee tambien: Programación TV hoy, 18 de noviembre: qué ver esta noche
Los programas más vistos del prime time
- El Hormiguero (Estopa) (Antena 3): 15,4 % de cuota y 1.855.000 espectadores
- La Revuelta (Emilia Mernes) (La 1): 12,6 % de cuota y 1.513.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 11,3 % de cuota y 1.394.000 espectadores
- La Cena de los Idiotas (El Valor de Dinero) (La 1): 13,9 % de cuota y 1.127.000 espectadores
- First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 1.001.000 espectadores
- En Tierra Lejana (Antena 3): 13,8 % de cuota y 904.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 6,5 % de cuota y 801.000 espectadores
- El Debate Final de las Tentaciones (Telecinco): 10,8 % de cuota y 654.000 espectadores
- Codigo 10 (Cuatro): 10,5 % de cuota y 627.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4 % de cuota y 509.000 espectadores
Ranking de cadenas del martes
Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,9 % de cuota de pantalla.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
- Antena 3: 13,9 %
- La 1: 12,7 %
- Temáticas de pago: 9,6 %
- Telecinco: 8,7 %
- Autonómicas (FORTA): 8,4 %
- Cuatro: 8,1 %
- laSexta: 5,6 %
- La 2: 3,1 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
Lee tambien: Horóscopo de hoy, miércoles 18 de noviembre: amor, salud y dinero