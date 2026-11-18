Antena 3 Noticias 2 fue lo más visto de la televisión ayer, martes 17 de noviembre, con el 17,9 % de cuota de pantalla y 2.181.000 espectadores de media. Se emitió en Antena 3 a las 21:04.

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Los programas más vistos del prime time

El Hormiguero (Estopa) (Antena 3): 15,4 % de cuota y 1.855.000 espectadores La Revuelta (Emilia Mernes) (La 1): 12,6 % de cuota y 1.513.000 espectadores Horizonte (Cuatro): 11,3 % de cuota y 1.394.000 espectadores La Cena de los Idiotas (El Valor de Dinero) (La 1): 13,9 % de cuota y 1.127.000 espectadores First Dates (Telecinco): 8,2 % de cuota y 1.001.000 espectadores En Tierra Lejana (Antena 3): 13,8 % de cuota y 904.000 espectadores El Intermedio (laSexta): 6,5 % de cuota y 801.000 espectadores El Debate Final de las Tentaciones (Telecinco): 10,8 % de cuota y 654.000 espectadores Codigo 10 (Cuatro): 10,5 % de cuota y 627.000 espectadores Cifras y Letras (La 2): 4 % de cuota y 509.000 espectadores

Ranking de cadenas del martes

Antena 3 fue la cadena más vista del día, con el 13,9 % de cuota de pantalla.

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Antena 3: 13,9 % La 1: 12,7 % Temáticas de pago: 9,6 % Telecinco: 8,7 % Autonómicas (FORTA): 8,4 % Cuatro: 8,1 % laSexta: 5,6 % La 2: 3,1 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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