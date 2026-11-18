MADRID — El magistrado de la Audiencia Nacional que encabeza la instrucción del «caso Koldo», Ismael Moreno, ha cerrado filas con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha desestimado las alegaciones presentadas por el exministro José Luis Ábalos. El juez ha validado formalmente el registro efectuado el pasado 5 de noviembre en la vivienda que el exdirigente socialista posee en Valencia, enmarcado en la pieza separada abierta por presunto blanqueo de capitales.

Lee tambien: Adif elevó en cuatro millones el presupuesto de la obra en Urda adjudicada a la constructora vinculada a Koldo García

Desestimación del incidente de nulidad y defensa de las garantías procesales

En una providencia dictada este mes de noviembre, el magistrado ha rechazado admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la defensa del exministro. Ábalos y su entorno jurídico habían denunciado una supuesta situación de indefensión al no haber podido estar presentes durante la entrada de los agentes en el inmueble valenciano, alegando además que no se le trasladó desde el centro penitenciario donde se encuentra interno ni se le avisó previamente de la diligencia.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Frente a estas acusaciones, el juez argumenta que no se ha producido ninguna vulneración de derechos fundamentales ni indefensión efectiva para el investigado. En el auto se detalla que la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre —detenida en la misma operación—, estuvo asistida en todo momento por un abogado del turno de oficio después de que el letrado habitual del exministro declinara asumir su representación por incompatibilidad de intereses.

Lee tambien: La UCO detiene a seis personas en una nueva pieza separada del ‘caso Koldo’ con registros en Adif y en el domicilio de José Luis Ábalos

Asimismo, el magistrado avala la actuación de la Policía Judicial respecto al alcance del registro, zanjando que la autorización judicial comprendía de manera legítima las dependencias anexas a la vivienda (como trasteros, garajes y zonas comunes) y que la incautación de los dispositivos electrónicos se ajustó estrictamente a la legalidad procesal dentro de la causa.