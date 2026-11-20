Madrid, 20 de noviembre de 2026. — La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia presentada por Vox contra RTVE por no emitir íntegramente —recortando unos 40 minutos— la entrevista realizada a su líder, Santiago Abascal, en el programa La Revuelta, presentado por David Broncano, emitida el pasado 9 de noviembre de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N).

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Fundamentos de la resolución de la JEC

El órgano electoral descarta que la edición del programa haya vulnerado los derechos electorales de Vox o de su candidato por varios motivos principales:

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Naturaleza de entretenimiento y edición habitual: La JEC recuerda que La Revuelta es un espacio de entretenimiento sin guion preconfigurado en el que los contenidos grabados suelen superar el tiempo de emisión disponible, por lo que la edición forma parte de su funcionamiento ordinario y no constituye un espacio informativo ni de difusión de programas electorales.

La JEC recuerda que La Revuelta es un espacio de entretenimiento sin guion preconfigurado en el que los contenidos grabados suelen superar el tiempo de emisión disponible, por lo que la edición forma parte de su funcionamiento ordinario y no constituye un espacio informativo ni de difusión de programas electorales. Igualdad y autonomía editorial: Según el organismo, se han mantenido condiciones y formatos equivalentes para los distintos candidatos —respetando los principios de igualdad y pluralismo político— y los principios de neutralidad o pluralismo no anulan la autonomía editorial de los medios ni obligan a que una entrevista sea una reproducción pasiva de lo dicho por el entrevistado.

Según el organismo, se han mantenido condiciones y formatos equivalentes para los distintos candidatos —respetando los principios de igualdad y pluralismo político— y los principios de neutralidad o pluralismo no anulan la autonomía editorial de los medios ni obligan a que una entrevista sea una reproducción pasiva de lo dicho por el entrevistado. Falta de pruebas de perjuicio: La Junta señala que Vox no aportó material probatorio que acreditara que los criterios de edición fueran abiertamente perjudiciales para la formación o su candidato, limitándose a meras especulaciones.

El recurso de Vox y otras resoluciones ante RTVE

En su denuncia, Vox sostenía que se habían suprimido alrededor de 40 minutos de respuestas programáticas bajo criterios que calificaba de arbitrarios, cuestionaba las interrupciones del presentador y reprochaba que RTVE no facilitara la grabación íntegra para su difusión en los canales del partido (una controversia tras la cual la formación optó por condicionar o suspender otras entrevistas en formatos sin disponibilidad íntegra).

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Además de desestimar esta reclamación sobre La Revuelta, la JEC acordó archivar e inadmitir por extemporalidad (presentación fuera de plazo) otras dos denuncias presentadas por Vox contra RTVE vinculadas al programa Malas lenguas.