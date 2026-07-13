MADRID – El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, toma declaración este lunes en calidad de testigo a José Aníbal Álvarez, el primer abogado que asumió la defensa del exministro José Luis Ábalos. El interrogatorio busca esclarecer la presunta oferta realizada por la exmilitante socialista Leire Díez, quien presuntamente propuso que el PSOE asumiera de forma encubierta los honorarios del letrado.

La comparecencia se produce a raíz de las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmadas en sus últimos informes. A través de las comunicaciones intervenidas, los investigadores deducen que Díez actuó como intermediaria para costear las defensas tanto de Ábalos como de su exasesor, Koldo García (cuyo abogado inicial era Ismael Oliver, actualmente imputado en la causa). No obstante, el atestado de la UCO especifica que en el caso de Aníbal Álvarez «no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono», lo que provocó que el letrado terminara renunciando formalmente a la defensa del exministro debido al reiterado impago.

Una semana de interrogatorios clave en la Audiencia Nacional

La citación de José Aníbal Álvarez marca el inicio de una ronda judicial decisiva dentro de la denominada pieza del ‘caso Leire’. Con él, ya son tres los profesionales del derecho vinculados a la causa citados en el tribunal desde que arrancaran las pesquisas el pasado 25 de junio. La cronología judicial de los letrados implicados avanza bajo las siguientes comparecencias:

Jacobo Teijelo: El actual abogado del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ya declaró ante el tribunal como imputado tras acreditarse una reunión en la Fiscalía General del Estado junto a Leire Díez y Diego Villafañe (número dos del fiscal general del Estado, que también testificará esta semana).

El actual abogado del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ya declaró ante el tribunal como imputado tras acreditarse una reunión en la Fiscalía General del Estado junto a Leire Díez y Diego Villafañe (número dos del fiscal general del Estado, que también testificará esta semana). Leticia de la Hoz: La actual abogada de Koldo García comparece este martes como investigada. Se le imputa un presunto intento de soborno de 250.000 euros a la empresaria Carmen Pano, con el fin de evitar que ratificara judicialmente sus declaraciones sobre una supuesta entrega de 90.000 euros en metálico en la sede socialista de Ferraz.

El calendario de testificales e imputaciones coordinado por el juez Santiago Pedraz vivirá su punto álgido el próximo jueves. Para esa jornada están fijadas las declaraciones, en calidad de investigados, de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del instituto armado, el teniente general Manuel Llamas, cuyos testimonios serán cruciales para determinar el alcance penal de las presuntas ramificaciones políticas e institucionales de la trama.