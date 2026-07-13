BARCELONA – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, es el protagonista de una nueva entrega del foro informativo ‘Los Desayunos’, una iniciativa conjunta de RTVE y la Agencia EFE. El encuentro se celebra en la sede del Instituto Cervantes en Madrid con el objetivo de analizar las cuestiones más relevantes de la actualidad política catalana y española.

La conducción de la entrevista corre a cargo de tres destacadas periodistas de ambos medios públicos: Pepa Bueno (directora y presentadora del Telediario 2 de TVE), Rosa María Molló (directora del informativo ’24 horas’ de RNE) y Gemma Bastida (delegada de la Agencia EFE en Cataluña).

Una apuesta por la conversación social y la colaboración pública

Esta cita representa la quinta edición de ‘Los Desayunos’, un espacio de debate que busca impulsar la conversación social reuniendo a líderes políticos, periodistas y representantes de la sociedad civil.

El evento se enmarca dentro del acuerdo estratégico de colaboración suscrito por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver. Dicha alianza busca el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales, contenidos informativos y proyectos conjuntos de verificación para optimizar los recursos de ambas corporaciones, especialmente de cara a su proyección internacional.

El foro se retransmite en directo a través de múltiples plataformas de los medios organizadores:

Televisión y Radio: Canal 24 horas y Radio Nacional de España (RNE).

Canal 24 horas y Radio Nacional de España (RNE). Digital: RTVE Play, el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus diferentes perfiles en redes sociales.

Consolidación del formato

Con la presencia de Salvador Illa, el formato se consolida en el panorama informativo tras haber contado en sus anteriores ediciones con figuras de diversos ámbitos. El programa arrancó el 19 de marzo con la participación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que siguieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro (17 de abril); el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente (26 de mayo); y el lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales, en la entrega celebrada el pasado 3 de julio.