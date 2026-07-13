SEVILLA – Un gravísimo suceso ha sacudido en la madrugada de este lunes al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Dos internos han perdido la vida presuntamente a manos de un tercer recluso con el que compartían celda en el módulo residencial número 3 del recinto, según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias y del sindicato mayoritario de prisiones ACAIP-UGT.

El macabro hallazgo se produjo durante una de las primeras rondas de vigilancia nocturna rutinaria. Al inspeccionar la celda, el funcionario de servicio localizó a uno de los reclusos sentado en su litera en estado de aparente calma, mientras que los otros dos ocupantes yacían inmóviles con evidentes signos de violencia: uno de ellos ya se encontraba sin vida y el segundo presentaba heridas de extrema gravedad.

Asfixia y traumatismos craneales severos

A pesar de la rápida activación del protocolo de emergencia y de dar el aviso al personal médico del centro, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de las víctimas. Los informes preliminares detallan que uno de los fallecidos presentaba gravísimas lesiones estructurales en la cabeza, consistentes con fuertes traumatismos, mientras que el otro compañero habría muerto por asfixia en su propia cama.

El presunto autor del doble homicidio fue reducido de inmediato por los funcionarios de prisiones y trasladado de urgencia al módulo de agudos del centro penitenciario, quedando en régimen de aislamiento estricto a la espera de ser puesto a disposición de los tribunales.

Despliegue judicial y policial en el centro

Hasta las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Penitenciario se desplazó a primera hora de la mañana una comitiva formada por agentes de la Policía Judicial y la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, la autoridad judicial competente, médicos forenses, representantes de la Fiscalía y directivos de Instituciones Penitenciarias para coordinar las primeras pesquisas en el escenario del crimen y autorizar el posterior levantamiento de los cadáveres.

Por su parte, el sindicato ACAIP-UGT ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha vuelto a poner el foco sobre la compleja realidad de estos centros, reclamando una revisión de los protocolos de asignación de celdas compartidas en perfiles con patologías psiquiátricas graves.