MADRID / ALMERÍA – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazan este lunes a la provincia de Almería para conocer sobre el terreno las devastadoras consecuencias del incendio forestal de Los Gallardos. El fuego, catalogado ya como uno de los más graves registrados en España, se encuentra estabilizado tras haberse cobrado la vida de 13 personas y calcinar unas 7.000 hectáreas.

El jefe del Ejecutivo central realizará la visita acompañado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Según la convocatoria oficial, Sánchez acudirá al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad de Turre. Allí mantendrá un encuentro de trabajo con los responsables de los dispositivos de extinción, salvamento y coordinación para evaluar el operativo y, posteriormente, ofrecerá una declaración institucional. Desde el inicio de la crisis el pasado jueves, el presidente ha ensalzado públicamente la estrecha colaboración mantenida entre los equipos del Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

Agenda de la oposición y coordinación autonómica

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha modificado su agenda nacional para viajar de urgencia a la zona afectada. Feijóo mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el objetivo de recibir el parte de evolución e informarse de primera mano sobre las medidas de urgencia habitacional y económica puestas en marcha para las familias damnificadas.

Debido a este desplazamiento, desde Génova han confirmado que la habitual reunión de su Comité de Dirección en Madrid se mantendrá de forma abreviada, garantizando la comparecencia posterior ante los medios de su portavoz, Borja Sémper. La presencia en paralelo de los principales líderes políticos nacionales subraya la enorme gravedad de un siniestro que ha conmocionado al país y que da paso ahora a la fase de reconstrucción de los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín.