SEVILLA. — El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respaldado de manera categórica este viernes la próxima visita oficial de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, fijada para el 13 de octubre. En declaraciones a RNE tras su reciente encuentro en Sevilla con el presidente ceutí, Juan Vivas, Moreno ha afirmado que el jefe del Estado «debe tener absoluta libertad para visitar cualquier punto de España» y no puede tener condicionada su presencia en ninguna parte del territorio nacional.

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«Ceuta es una extensión de Andalucía»

El jefe del Ejecutivo andaluz ha subrayado el «significado especial» del viaje real a la ciudad autónoma y ha defendido con contundencia la españolidad de la plaza: «Ceuta y Melilla son España. Tan España como Málaga, Sevilla o Granada». En este sentido, Moreno ha expresado el estrecho vínculo que une a ambas regiones, asegurando que los andaluces se sienten «muy afectados» por la compleja situación que atraviesa la ciudad, a la que ha definido como una «extensión» de Andalucía.

Moreno se ha mostrado profundamente preocupado por el deterioro social en Ceuta, afirmando que se ha «cortado de raíz la calidad de vida de una ciudad española que está completamente tomada». Asimismo, ha lamentado el coste humano de la crisis migratoria en la zona, recordando los 140 fallecidos registrados en este contexto sobre los cuales, denunció, «nadie habla».

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Duras críticas a la gestión de La Moncloa

Durante la entrevista, el dirigente autonómico ha dirigido severas críticas hacia el Gobierno central que preside Pedro Sánchez, tildando su gestión de «absolutamente incompetente, ineficaz e insensible». A su juicio, el Ejecutivo central ha estado «noqueado» y ha fallado en todas las fases de la crisis —«en el previo, en el durante y en el post»—, acusando a Sánchez de «dar palos de ciego» mientras pasaba el verano en la residencia oficial de La Mareta sin aportar soluciones efectivas al grave problema que afronta Ceuta.